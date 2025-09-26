MSI「MPG 271QR QD-OLED X50」登場｜500Hz対応の次世代ゲーミングモニターが10月3日発売

MSI、新世代ゲーミングモニター「MPG 271QR QD-OLED X50」を2025年10月3日より発売

エムエスアイコンピュータージャパンは、10月3日から新モデルとなるゲーミングモニター「MPG 271QR QD-OLED X50」を発売すると発表しました。価格は19万2300円前後の見込み。

圧倒的な映像美と高速応答

「MPG 271QR QD-OLED X50」は、2,560×1,440のWQHD解像度に対応したQD-OLEDパネルを採用。鮮やかな色彩表現と深みのある黒で、従来を超える臨場感を実現する。さらに、500Hzという超高速リフレッシュレートと0.03ms（GTG）の応答速度により、FPSや格闘ゲームといった動きの激しいシーンでも滑らかでブレのない映像体験を提供するという。

AIセンサーによるスマート調整

NPUベースのAIセンサーを内蔵し、周囲の環境に応じて自動で明るさやリフレッシュ設定を最適化。プレイヤーは常に快適な視聴環境でゲームや作業に集中することが可能だ。

焼付き対策「OLED Care 3.0」

OLEDモニターにおける弱点である焼付き問題に対しては、MSI独自の「OLED Care 3.0」を採用。パネル保護機能や静止画検出によって、長時間の使用でも安心して利用できる。

多彩な機能で高い利便性

KVMスイッチやUSB PD機能を搭載し、PCとスマートデバイス間の切り替えや充電をスムーズに。効率的な作業環境を実現。また、FPSゲーマー向けに最適化された24.5インチモードを搭載し、競技シーンでのパフォーマンス向上もサポートする。

長時間プレイを支える快適設計

アンチフリッカー技術、ハードウェアブルーライトカット、反射防止コーティングなど、目に優しい設計を採用。長時間のゲームプレイや作業でも疲れにくい環境を提供する。