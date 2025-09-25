このページの本文へ

サンワサプライUSB-C 5-in-1ハブ「400-HUBCP37BK」が登場｜4K映像出力＆90W給電

2025年09月25日 10時30分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

サンワサプライ、最新USB-C 5-in-1ハブ「400-HUBCP37BK」を発売

　サンワサプライは、USB-C接続に対応した最新の5-in-1ハブ「400-HUBCP37BK」を発表した。価格は2,437円（税抜）。

HDMI出力対応、4K映像を手軽に拡張

　「400-HUBCP37BK」はHDMIポートを搭載し、4K/30Hzの高精細映像出力に対応。ソフトウェアやドライバーのインストールは不要で、USB Type-Cポートに接続するだけでマルチディスプレイ環境を簡単に構築できる。アルミ製ボディを採用することで、高級感のあるデザインと優れた放熱性を両立している。

軽量・コンパクト設計で持ち運びに最適

　本体サイズは幅12.0×奥行2.2×高さ1.3cm、重量は43g。ポケットやカバンにすっきり収まるスリム設計で、出張や旅行時の携帯にも便利だ。

高速データ転送＆90W給電に対応

　USB 3.2 Gen1ポートを備え、最大5Gbpsの高速データ転送が可能。さらにUSB 2.0ポートも搭載し、幅広いデバイスをサポートする。加えてUSB Power Delivery（USB PD）に対応しており、最大90Wでの安定した給電を実現。複数のデバイスを効率よく利用できる。

