所要時間30分で働く手元のリニューアルを無料体験！「時計ベルトを変えるだけ」で仕事のモチベが爆上がりする理由

パソコンを打つ手、資料をめくる手。仕事中、自分の手元は意外と目に入るもの。その手元が美しく整っているだけで、不思議と自信が湧き、仕事への意欲も高まります。

10月8日・9日の2日間、時計ベルトの交換とネイルケアを無料で体験できるイベントが大手町で開催。洋服と同じく、時計のベルトだって衣替えしたい！ いつもの時計が生まれ変わる感動と輝く指先で、日々のパフォーマンスを上げちゃいましょう！

時計だって衣替えしたい

10月8日（水）から9日（木）まで、「石國商店 大手町店」で『衣替えシーズン到来！「手元の衣替え」無料試着体験イベント』を開催します。

“手元の衣替え”をテーマに、ネイルケアと時計ベルト試着を組み合わせた体験型イベントです。時計ベルトの交換は「ベルトが傷んだとき」や「汗や汚れが気になったとき」などに行われがち。個性や季節感を映し出す手元のおしゃれとして、ベルト交換をするのもオツなもの。無料で好みの「ロコッテ」時計ベルトを選んで、その場で時計ベルトを交換・試着できます。時計ベルトブランド「ロコッテ」は、一本一本丁寧に手作業で仕立てられており、コバ（裁断した革の側面）部分は丹念に塗り重ねることで、シャープな輪郭と滑らかな肌当たりを実現。豊富なカラーリングも魅力です。

ネイリストによる爪カットや爪みがき等のネイルケア施術もセットになっているので、手元の印象がかなり変わりそうです。

衣替えシーズン到来！「手元の衣替え」無料試着体験イベント

日時：2025年10月8日（水）、9日（木）11:00～16:00

※当日、店頭にて整理券を配布（先着順、整理券が無くなり次第終了）

会場：石國商店 大手町店（東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル B2F）

内容：「ロコッテ」時計ベルト選び・交換（試着）とネイルケア（無料）

【体験の流れ】体験時間：30分程度

受付→時計ベルトのカウンセリング（5分）→ネイリストによるカウンセリング（5分）→ベルト選び・交換＆施術（15分）→ご試着