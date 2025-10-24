【11月7、8日限定】大手町で長崎のブランドみかん無料配布！「大玉なのに甘い」は本当か、確かめにいこう！

「大きいみかんは甘くない」という定説は、もう過去の話かもしれません。長崎西海生まれの「味まる」「味っ子」みかんが、その実力を証明するために大手町にやってきます。しかも、無料で試食できるチャンス！

冬といえばみかん。何個食べても飽きないし、包丁いらずで気軽に食べられるところがいいですよねー。配布される「味まるみかん」「味っ子みかん」は、どちらもまだ食べたことないので今から楽しみ！

7日のおやつはみかんで決まり

11月7日（金）、大手町のOOTEMORIで長崎産みかんのサンプリングイベントが行われます。

長崎県佐世保近辺の「西海」で精算された糖度12度以上の「味まるみかん」、13度以上の「味っ子みかん」のサンプリングと、ハズレなしの紙くじを実施。味が薄いといわれている大玉みかんですが、この2つの魅力は「大玉なのに甘い」ところ。この冬のみかんの選び方が変わるかも？

西海みかんエールマルシェ

開催日時：11月7日（金）11:30～19:30 OOTEMORI（大手町）

※雨天決行

11月8日（土）11:00–19:00 新宿サザンテラス

※天候により中止可能性あり