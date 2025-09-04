ずらりと並ぶ一升瓶に喉がなる！ プロが選んだ「次に来る」日本酒50蔵が集結する神酒イベ「若手の夜明け2025 TOKYO」

暑さも収まってきて、そろそろメインのお酒をビールから日本酒に切り替えようと思っています。クッと口の中に香りが広がって、スッとのどに落ちていく日本酒、どんなお料理にも合うので大好きです。

そんな私のような日本酒好きのみなさん、大手町で日本酒イベントが開催されるので要チェックですよ。

日本酒好きは絶対に行くべき

9月17日（水）から21日（日）まで、大手町フィナンシャルシティで若手醸造家による日本酒イベント「若手の夜明け2025 TOKYO」が行われます。

「若手の夜明け2025 TOKYO」は、2007年から始まったイベント。事前選考会を勝ち抜いた40蔵と、昨年のイベントで1日あたりの売上がTOP10にランクインした10蔵が参加します。

イベントでは日本酒の試飲販売や購入、フードやソフトドリンクの試食販売などが行われます。北海道から九州まで、全国の酒蔵のハイレベルな日本酒が楽しめます。

公式サイトを見た感じ、どの蔵も数種類ずつ出品するようで、100種類以上の日本酒が並ぶことになりそうな…？ 絶対に行かなくちゃ！

若手の夜明け2025 TOKYO

開催日時：2025年9月17日(水)、9月18日(木)、9月19日(金) 17:00～21:00

2025年9月20日(土)、21日(日) 12:00～18:00

※先行販売購入者は各日30分前倒しでお酒をお楽しみいただけます。

会場：大手町フィナンシャルシティ(〒100-0004 東京都千代田区大手町1丁目9)

購入方法：

・先行販売

また各日30分前倒しでお酒をお楽しみいただける先行販売(シール及び酒器)をイベントプラットフォーム「Peatix」（https://wakate2025.peatix.com）で購入いただけます。

・当日販売

受付で購入(シール及び酒器)いただけます。