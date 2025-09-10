うぉぉぉ！ マルシェじゃ！ 国際フォーラムがまるごとマルシェじゃ！ 日本全国のふるさとを集めたマルシェなんじゃー！

ここ数年、地方移住や二拠点生活がちょっとしたブームですよね。2025年9月20日（土）、21日（日）に東京国際フォーラムで開催される「日本全国ふるさとマルシェ」では、日本全国の食の魅力を体感しながら、生産者との会話を通じて、その土地の魅力やストーリーを聞くこともできますよ！

日本全国を旅するように味わえる「日本全国ふるさとマルシェ」

2025年9月20日（土）、21日（日）に東京国際フォーラムにて行う日本最大の移住イベント「ふるさと回帰フェア2025」に合わせて、「日本全国ふるさとマルシェ」が開催されます。

「日本全国ふるさとマルシェ」には、その土地ならではの旬の農産物や、都市部からの移住者が手掛けた加工品などが勢ぞろい。生産者との会話を通じて、その土地の魅力やストーリーを聞きながら、食の魅力を五感で味わうことができます。地方への関心が高まる今、移住や二地域居住を検討中の方にとっても、暮らしの一端を垣間見る絶好の機会です。山梨県のシャインマスカット、新潟県のお米、長崎県のカステラなどのほか、全国各地からお茶、コーヒーなど32ブースが出展予定です。

さらに、伝統工芸を体験できる手作りワークショップも開催します。実際に体験することで地域の文化に触れることができます。開催時間、参加料金、お申込み方法については、下記をご確認ください。

https://event.furusatokaiki.net/fair2025/contents/#workshop

日本全国ふるさとマルシェ

日時：2025年9月20日（土）、21日（日）10:00～16:00

会場：東京国際フォーラム ロビーギャラリー

入場料：無料