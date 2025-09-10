このページの本文へ

ZBOX Eシリーズ MAGNUS ONE EU275070C

容量8.48LでGeForce RTX 5070を内蔵!? ZOTACの最新ゲーミングPCが小さすぎな件

2025年09月10日 22時00分更新

文● ジサトライッペイ／ASCII　編集●ASCII

　こんにちは、ジサトライッペイです。ゾタック日本はGeForce RTX 5070とCore Ultra 7 265を搭載する小型ゲーミングPC「ZBOX Eシリーズ MAGNUS ONE EU275070C」を発売しました。直販価格は構成にもよりますが、26万7300円～32万3400円とのこと。

ZOTACの小型ゲーミングPC「ZBOX Eシリーズ MAGNUS ONE EU275070C」。直販価格は26万7300円～32万3400円

　容量は8.48Lと、GeForce RTX 5070を採用するPCの中では最小を謳います。本体サイズも270.5（W）×126（D）×249（H）mmと、信じられないぐらい超コンパクト。SFF（スモールフォームファクター）おそるべしですな。

写真から判断するに、右サイドがグラボの部分。このコンパクトな筐体に、GeForce RTX 5070を内蔵しているのだから驚きです

フロントインターフェースにはSDカードリーダー、USB Type-A、USB Type-Cを搭載

リアには映像出力端子が6系統もあります

　なお、メモリーやストレージ、OSは非搭載も選べます。無線LANはWi-Fi 7が使え、そのボディーサイズとあわせて設置自由度の高いゲーミングPCと言えましょう。

主なスペック
CPU インテル「Core Ultra 7 265」（20コア/20スレッド、最大5.3GHz）
GPU GeForce RTX 5070、12GB GDDR7
メモリー 16GB/32GB/64GB/96GB/非搭載（DDR5 SODIMM×2）
ストレージ 1TB SSD/非搭載（M.2 PCIe 5.0×4/M.2 PCIe 4.0×4/2.5インチSATA 3.0）
インター
フェース		 DisplayPort 2.1b×3、HDMI 2.1b、HDMI 2.0、Thunderbolt 4、USB Type-A×7（USB 3.2 Gen 2が4基、USB 3.0が3基）、USB Type-C（USB 3.0）、5GbE LAN、1GbE LAN、マイク/ヘッドフォン端子、SDカードリーダー
無線機能 Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4
電源ユニット 500W、80 PLUS PLATINUM
OS Microsoft「Windows 11 Pro」/非搭載

