容量8.48LでGeForce RTX 5070を内蔵!? ZOTACの最新ゲーミングPCが小さすぎな件

こんにちは、ジサトライッペイです。ゾタック日本はGeForce RTX 5070とCore Ultra 7 265を搭載する小型ゲーミングPC「ZBOX Eシリーズ MAGNUS ONE EU275070C」を発売しました。直販価格は構成にもよりますが、26万7300円～32万3400円とのこと。

容量は8.48Lと、GeForce RTX 5070を採用するPCの中では最小を謳います。本体サイズも270.5（W）×126（D）×249（H）mmと、信じられないぐらい超コンパクト。SFF（スモールフォームファクター）おそるべしですな。

なお、メモリーやストレージ、OSは非搭載も選べます。無線LANはWi-Fi 7が使え、そのボディーサイズとあわせて設置自由度の高いゲーミングPCと言えましょう。