ZBOX Eシリーズ MAGNUS ONE EU275070C
容量8.48LでGeForce RTX 5070を内蔵!? ZOTACの最新ゲーミングPCが小さすぎな件
2025年09月10日 22時00分更新
こんにちは、ジサトライッペイです。ゾタック日本はGeForce RTX 5070とCore Ultra 7 265を搭載する小型ゲーミングPC「ZBOX Eシリーズ MAGNUS ONE EU275070C」を発売しました。直販価格は構成にもよりますが、26万7300円～32万3400円とのこと。
容量は8.48Lと、GeForce RTX 5070を採用するPCの中では最小を謳います。本体サイズも270.5（W）×126（D）×249（H）mmと、信じられないぐらい超コンパクト。SFF（スモールフォームファクター）おそるべしですな。
なお、メモリーやストレージ、OSは非搭載も選べます。無線LANはWi-Fi 7が使え、そのボディーサイズとあわせて設置自由度の高いゲーミングPCと言えましょう。
|ZBOX Eシリーズ MAGNUS ONE EU275070C
|主なスペック
|CPU
|インテル「Core Ultra 7 265」（20コア/20スレッド、最大5.3GHz）
|GPU
|GeForce RTX 5070、12GB GDDR7
|メモリー
|16GB/32GB/64GB/96GB/非搭載（DDR5 SODIMM×2）
|ストレージ
|1TB SSD/非搭載（M.2 PCIe 5.0×4/M.2 PCIe 4.0×4/2.5インチSATA 3.0）
|インター
フェース
|DisplayPort 2.1b×3、HDMI 2.1b、HDMI 2.0、Thunderbolt 4、USB Type-A×7（USB 3.2 Gen 2が4基、USB 3.0が3基）、USB Type-C（USB 3.0）、5GbE LAN、1GbE LAN、マイク/ヘッドフォン端子、SDカードリーダー
|無線機能
|Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4
|電源ユニット
|500W、80 PLUS PLATINUM
|OS
|Microsoft「Windows 11 Pro」/非搭載