Xトレンド解析で見る「大阪・関西万博」最新口コミ 第125回

【日刊大阪・関西万博】SNSでの注目トピックを紹介！

万博会場を熱狂の渦に包んだLisaの「炎」!!　世界中で愛される「鬼滅」主題歌はサウジアラビアナショナルデーでも大興奮！

文●玉置泰紀（エリアLOVEWalker総合研究所）

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。9月24日（水）は、豪華ゲストが出演したサウジアラビアのナショナルデーイベントが注目を集めている。

　9月23日、大阪・関西万博会場にてサウジアラビアのナショナルデーを記念したイベントが開催された。民族衣装に身を包んだ男性によるナショナルデー記念パレードが開催されたほか、Expoアリーナ「Matsuri」では歌手のLiSAさんなど多くの豪華ゲストが出演したコンサートが行われ、来場者から熱い注目を浴びていた。

　また、コンサートではサウジアラビアの伝統舞踊やサウジアラビアと日本の伝統音楽奏者によるコラボが披露されたほか、サウジアラビアを代表するアーティスト、ミシャール・タマーさんとゼナ・エマドさん、人気歌手のLiSAさんなどのスペシャルゲストによるパフォーマンスが行われた。LiSAさんはオーケストラの伴奏とともに『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』の主題歌、「炎」を披露した。

　そのほか、万博会場外のグランフロント大阪ではナショナルデー開催に合わせ、9月19日から21日まで体験型イベント「サウジと会おう：サウジアラビア王国ナショナルデー」が開催され、盛況ぶりを見せていた。

■関連サイト

『大阪・関西万博　攻略MAP ウォーカームック』

発行：株式会社角川アスキー総合研究所
発売：株式会社KADOKAWA
発売日：2025年06月30日
定価：1,078円 （本体980円＋税）
ISBN：978-4049112665
サイズ：A5判／84ページ
詳細・購入は Amazon

【目次】 大阪・関西万博とは
大阪・関西万博でやりたいコト25
万博を楽しむ「いろはのい」
エリア別攻略ガイド
大屋根リングの絶景ポイント10
東ゲートゾーン
エンパワーリングゾーン
シグネチャーゾーン
セービングゾーン
静けさの森ゾーン
コネクティングゾーン
西ゲートゾーン
フューチャーライフゾーン
コラム：万博攻略法 イベントを見るならココ！ パビリオンINDEX

大阪・関西万博　攻略MAP連動特設Webサイト公開中！

・各パビリオンに関する取材記事を随時更新！
・位置情報連動で近くのパビリオンがすぐに分かる！
・パビリオンに関する口コミを独自技術で解析し紹介
特設Webサイトはこちら！

この連載の記事

この連載の一覧へ