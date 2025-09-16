Xトレンド解析で見る「大阪・関西万博」最新口コミ 第125回
【日刊大阪・関西万博】SNSでの注目トピックを紹介！
万博会場を熱狂の渦に包んだLisaの「炎」!! 世界中で愛される「鬼滅」主題歌はサウジアラビアナショナルデーでも大興奮！
万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。9月24日（水）は、豪華ゲストが出演したサウジアラビアのナショナルデーイベントが注目を集めている。
9月23日、大阪・関西万博会場にてサウジアラビアのナショナルデーを記念したイベントが開催された。民族衣装に身を包んだ男性によるナショナルデー記念パレードが開催されたほか、Expoアリーナ「Matsuri」では歌手のLiSAさんなど多くの豪華ゲストが出演したコンサートが行われ、来場者から熱い注目を浴びていた。
大阪にいます🐙— LiSA (@LiSA_OLiVE) September 23, 2025
本日大阪万博で開催のサウジアラビアナショナルデー記念コンサートにお招きいただきましたっ🎙️🇸🇦#SaudiNationalDay95#Expo2025#大阪関西万博2025#大阪万博サウジ館pic.twitter.com/L3lLW4eh0s
誇り高き歩み、名誉と一体感に満ちた姿が、2025年大阪・関西万博の中心で行われたサウジアラビア王国ナショナルデー記念パレードを彩りました。それは「つながり」と「ビジョン」を祝う特別なひとときでした🇸🇦🌍✨ pic.twitter.com/QMB1xYBJhv— Saudi Arabia at Expo 2025 (@KSAexpo2025) September 23, 2025
また、コンサートではサウジアラビアの伝統舞踊やサウジアラビアと日本の伝統音楽奏者によるコラボが披露されたほか、サウジアラビアを代表するアーティスト、ミシャール・タマーさんとゼナ・エマドさん、人気歌手のLiSAさんなどのスペシャルゲストによるパフォーマンスが行われた。LiSAさんはオーケストラの伴奏とともに『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』の主題歌、「炎」を披露した。
伝統音楽と舞踊が第95回サウジアラビア王国ナショナルデーに王国の物語を息づかせ、2025年大阪・関西万博の来場者に文化的アイデンティティの精神を届けました🇸🇦🤩 pic.twitter.com/RhTKxn0nFR— Saudi Arabia at Expo 2025 (@KSAexpo2025) September 23, 2025
泣いた— キノピ男🍄 (@kinopio2025) September 23, 2025
🇸🇦17:30~21:00 アリーナ
【サウジアラビア王国の祭り】 #EXPO2025pic.twitter.com/Cpj4SpBS52
大阪万博サウジアラビアナショナルデー記念コンサートにお招きいただき歌唱しました。— LiSA (@LiSA_OLiVE) September 23, 2025
サウジアラビアの大切な日に、一緒にお祝いさせていただき嬉しいです。
急遽の出演に、応援しに来てくださったみなさん、ほんとうにありがとう。
みなさんの声もライトもたくさん届きました。… pic.twitter.com/pFHm2BU1Si
そのほか、万博会場外のグランフロント大阪ではナショナルデー開催に合わせ、9月19日から21日まで体験型イベント「サウジと会おう：サウジアラビア王国ナショナルデー」が開催され、盛況ぶりを見せていた。
うめきたのサウジアラビアイベント🇸🇦— ストレンジポイント (@strangepoints) September 19, 2025
凄いことになってます‼️
入れるかな？そして出れるかな？？
9月19日（金）～21日（日）
サウジと会おう：サウジアラビア王国ナショナルデー」
時間： 午前10時～午後5時
場所：グランフロント大阪「うめきた広場」@KSAexpo2025@EXPOST2025@expo2025_japanpic.twitter.com/4OrFqvpYvb
#サウジアラビア王国ナショナルデー— くろもち (@kuromochi_goma) September 19, 2025
ワタシ、マジで持ってるのかもしれません…⁉️🤩🙌🙌
今日、うめきた広場で出張万博サウジDAYやってると聴いてたので🇸🇦
大阪駅で乗り換えの合間に、チラッと覗きに寄ったら…😳
丁度ダンスタイムにブチ当たりました〜🎯
最前列で観れて感激です❣️🤩🙌🙌💕💕💕 pic.twitter.com/x30PNVspmh
