万博会場を熱狂の渦に包んだLisaの「炎」!!　世界中で愛される「鬼滅」主題歌はサウジアラビアナショナルデーでも大興奮！

万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。9月24日（水）は、豪華ゲストが出演したサウジアラビアのナショナルデーイベントが注目を集めている。

9月23日、大阪・関西万博会場にてサウジアラビアのナショナルデーを記念したイベントが開催された。民族衣装に身を包んだ男性によるナショナルデー記念パレードが開催されたほか、Expoアリーナ「Matsuri」では歌手のLiSAさんなど多くの豪華ゲストが出演したコンサートが行われ、来場者から熱い注目を浴びていた。

誇り高き歩み、名誉と一体感に満ちた姿が、2025年大阪・関西万博の中心で行われたサウジアラビア王国ナショナルデー記念パレードを彩りました。それは「つながり」と「ビジョン」を祝う特別なひとときでした🇸🇦🌍✨ pic.twitter.com/QMB1xYBJhv — Saudi Arabia at Expo 2025 (@KSAexpo2025) September 23, 2025

また、コンサートではサウジアラビアの伝統舞踊やサウジアラビアと日本の伝統音楽奏者によるコラボが披露されたほか、サウジアラビアを代表するアーティスト、ミシャール・タマーさんとゼナ・エマドさん、人気歌手のLiSAさんなどのスペシャルゲストによるパフォーマンスが行われた。LiSAさんはオーケストラの伴奏とともに『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』の主題歌、「炎」を披露した。

伝統音楽と舞踊が第95回サウジアラビア王国ナショナルデーに王国の物語を息づかせ、2025年大阪・関西万博の来場者に文化的アイデンティティの精神を届けました🇸🇦🤩 pic.twitter.com/RhTKxn0nFR — Saudi Arabia at Expo 2025 (@KSAexpo2025) September 23, 2025

そのほか、万博会場外のグランフロント大阪ではナショナルデー開催に合わせ、9月19日から21日まで体験型イベント「サウジと会おう：サウジアラビア王国ナショナルデー」が開催され、盛況ぶりを見せていた。