ASUSが新型32インチ4K OLEDモニター「ProArt PA32UCDM」を発表　240Hz＆Thunderbolt 4対応

ASUS、「ProArt Display OLED PA32UCDM」を9月26日に発売

ASUS JAPANは、9月26日に新型モニター「ProArt Display OLED PA32UCDM」を発売すると発表した。

卓越した映像品質

ProArt Display OLED PA32UCDMは、240Hzの高リフレッシュレートと1000ニット（3%エリア）のピーク輝度を実現。これにより、滑らかな動きと鮮明なコントラストを兼ね備えた映像を再現する。さらに、99%のDCI-P3カバー率と10ビット色深度によって、色彩の正確性と豊かさを追求。Dolby Vision、HDR10、Hybrid Log-Gammaといった主要HDR規格にも対応しており、映画制作から写真編集まで幅広い用途に活躍する。

高い拡張性と接続性

最新規格のHDMI 2.1に加え、デュアルThunderbolt 4ポートを搭載。Thunderbolt 4は96WのPower Deliveryに対応し、デイジーチェーン接続によって柔軟なマルチディスプレイ環境を構築できる。これにより、クリエイティブワークの効率性が大幅に向上するとしている。

また、ASUS独自のグレースケール追跡技術を活用したキャリブレーション機能を搭載。CalmanやLight Illusion ColourSpaceにも対応しており、業界水準のカラー管理を可能にしている。

OLED保護機能で長寿命化

有機EL特有の「焼き付き」を防ぐため、ASUS OLED Careを搭載。Sensing ProtectionやPixel Shiftといったパネル保護技術が映像の鮮明さを維持し、長期間にわたって安定したパフォーマンスを提供するという。