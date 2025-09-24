MONTECH「HyperFlow DIGITAL」「LightFlow ARGB」登場！ 冷却性能×デザインを両立した簡易水冷CPUクーラー

CFD販売、MONTECH新製品「HyperFlow DIGITAL」「LightFlow ARGB」簡易水冷クーラーを発表

シー・エフ・デー販売は、MONTECHブランドの新しいオールインワン簡易水冷CPUクーラーとして、「HyperFlow DIGITAL シリーズ」および「LightFlow ARGB シリーズ」を発表した。発売日は9月26日で、価格は以下の通り。

HyperFlow DIGITAL 360：18,580円前後

HyperFlow DIGITAL 240：15,480円前後

LightFlow ARGB 360：10,880円前後

LightFlow ARGB 240：9,980円前後

HyperFlow DIGITAL シリーズの特徴

「HyperFlow DIGITAL」シリーズは、ポンプヘッドにCPU・GPU温度をリアルタイム表示できるデジタルディスプレイを搭載。常に最適な冷却状態を確認でき、安心して高負荷作業やゲーミングを行えるとしている。

冷却システムには、最大2200RPMで駆動するE28 ARGBファンと、20FPI・27mm厚ラジエーターを採用。コンパクトながら高い冷却性能を発揮する。

さらに、ファンやサーマルペーストがあらかじめ組み込み済みで、初心者でも簡単に取り付け可能。カラーバリエーションはブラックとホワイトの2色が用意され、PCビルドのデザインに合わせて選べる。

LightFlow ARGB シリーズの特徴

「LightFlow ARGB」シリーズは、インフィニティミラーデザインによる鮮やかなRGBライティングが魅力。視覚的なインパクトを重視するユーザーに最適だ。

搭載されるARGBファンは最大2000RPMで回転し、効率的な冷却性能を確保。こちらも取り付けが容易で、ブラックとホワイトの2カラー展開となっている。デザイン性と性能を両立させたいゲーマーやクリエイターにおすすめ。

MONTECHの新しい水冷クーラーは、コストパフォーマンスに優れた選択肢として、多くのPCユーザーに注目されそうだ。