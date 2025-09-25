Pixio、新色イエローのゲーミングモニター「PX248 Wave」発売｜高性能モニターアームも同時登場

Pixio、新色イエローのゲーミングモニター「PX248 Wave」と高性能モニターアームを予約販売開始

Hameeが展開するゲーミングモニターブランド「Pixio」は、9月24日より、新色イエローを採用した「PX248 Wave シリーズ」と、高性能モニターアーム「PS1S Wave シリーズ」「PS1D Wave シリーズ」の予約販売を開始した。



価格は「PX248 Wave」が26,980円、「PS1S」が8,980円、「PS1D」が17,980円。さらに、発売を記念して9月24日から10月10日までの期間限定で10%OFFセールも実施中。

新色イエローで登場するPX248 Wave シリーズ

「PX248 Wave シリーズ」は、23.8インチのフルHD解像度、リフレッシュレート200Hz、Fast IPSパネルを搭載したゲーミングモニター。高リフレッシュレートによりFPSゲームに最適なスムーズな描写を実現し、色彩豊かな映像で作業効率の向上にも貢献する。今回の新色イエローは、デスク環境に個性をプラスする鮮やかなアクセントとなるだろう。

モニターアーム「PS1S」「PS1D」の特長

同時発売となるモニターアーム「PS1S Wave シリーズ」「PS1D Wave シリーズ」もイエローカラーで登場。VESA規格に対応し、1～9kgの重量、17～32インチのモニターに対応。高さ調整や360度回転など柔軟なポジション設定が可能で、デスクの省スペース化や整理整頓に役立つ。さらに、簡単に組み立て・取り付けができる設計でユーザーの負担を軽減する。