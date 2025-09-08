大阪と横浜・2つの万博が今だけタッグ！ 「ミャクミャク」と「トゥンクトゥンク」のコラボグッズのかわいさがちょっとした事件です

文●オシミリン（LOVEWalker編集部）

　いよいよ閉幕が近づいてきた大阪・関西万博。ですが、公式キャラクターのミャクミャクの人気は衰えていません！

　そんなミャクミャクが、横浜で開催されるGREEN×EXPO 2027（2027年国際園芸博覧会）の公式マスコットキャラクターであるトゥンクトゥンクと初めてコラボした商品が発売されます。

　「ミャクミャク」が「トゥンクトゥンク」のコラボレーション商品が、丸善 丸の内店をはじめとするEXPO 2027 オフィシャルストア各店にて、2025年9月23日（火）に発売されます。

価格：￥520（税込）

価格：￥770（税込）

価格：￥660（税込）

価格：￥660（税込）

価格：￥1,200（税込）

　ミャクミャクとトゥンクトゥンクの仲良さげな様子がかわいい！　これはゲットしなくちゃ。

販売予定店舗
・EXPO 2027 オフィシャルストア 丸善 丸の内店
・EXPO 2027 オフィシャルストア 横浜 ラクシスフロント店
・EXPO 2027 オフィシャルストア 丸善 横浜みなとみらい店
・EXPO 2027 オフィシャルポップアップストア MARUZEN&ジュンク堂書店 梅田店
・EXPO 2027 オフィシャルオンラインストア

©Expo2025　2025大阪・関西万博公式ライセンス商品
©Expo2027　２０２７年国際園芸博覧会公式ライセンス商品

文 / オシミリン（LoveWalker編集部）

大阪生まれ。
趣味は読書と写真を撮ること、おいしいものを食べておいしいお酒を飲むこと。

