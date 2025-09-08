大阪と横浜・2つの万博が今だけタッグ！ 「ミャクミャク」と「トゥンクトゥンク」のコラボグッズのかわいさがちょっとした事件です

いよいよ閉幕が近づいてきた大阪・関西万博。ですが、公式キャラクターのミャクミャクの人気は衰えていません！

そんなミャクミャクが、横浜で開催されるGREEN×EXPO 2027（2027年国際園芸博覧会）の公式マスコットキャラクターであるトゥンクトゥンクと初めてコラボした商品が発売されます。

「ミャクミャク」が「トゥンクトゥンク」とコラボ！

「ミャクミャク」が「トゥンクトゥンク」のコラボレーション商品が、丸善 丸の内店をはじめとするEXPO 2027 オフィシャルストア各店にて、2025年9月23日（火）に発売されます。

ミャクミャク トゥンクトゥンク A4クリアファイル

価格：￥520（税込）

ミャクミャク トゥンクトゥンク アクリルキーホルダー

価格：￥770（税込）

ミャクミャク トゥンクトゥンク ステッカー

価格：￥660（税込）

ミャクミャク トゥンクトゥンク 缶マグネット

価格：￥660（税込）

2025年大阪・関西万博＆２０２７年国際園芸博覧会＆崎陽軒 横濱パイナップルケーキ黒糖（6個入り）

価格：￥1,200（税込）

ミャクミャクとトゥンクトゥンクの仲良さげな様子がかわいい！ これはゲットしなくちゃ。

販売予定店舗

・EXPO 2027 オフィシャルストア 丸善 丸の内店

・EXPO 2027 オフィシャルストア 横浜 ラクシスフロント店

・EXPO 2027 オフィシャルストア 丸善 横浜みなとみらい店

・EXPO 2027 オフィシャルポップアップストア MARUZEN&ジュンク堂書店 梅田店

・EXPO 2027 オフィシャルオンラインストア

©Expo2025 2025大阪・関西万博公式ライセンス商品

©Expo2027 ２０２７年国際園芸博覧会公式ライセンス商品