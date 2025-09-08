大阪と横浜・2つの万博が今だけタッグ！ 「ミャクミャク」と「トゥンクトゥンク」のコラボグッズのかわいさがちょっとした事件です
いよいよ閉幕が近づいてきた大阪・関西万博。ですが、公式キャラクターのミャクミャクの人気は衰えていません！
そんなミャクミャクが、横浜で開催されるGREEN×EXPO 2027（2027年国際園芸博覧会）の公式マスコットキャラクターであるトゥンクトゥンクと初めてコラボした商品が発売されます。
「ミャクミャク」が「トゥンクトゥンク」とコラボ！
「ミャクミャク」が「トゥンクトゥンク」のコラボレーション商品が、丸善 丸の内店をはじめとするEXPO 2027 オフィシャルストア各店にて、2025年9月23日（火）に発売されます。
ミャクミャク トゥンクトゥンク A4クリアファイル
価格：￥520（税込）
ミャクミャク トゥンクトゥンク アクリルキーホルダー
価格：￥770（税込）
ミャクミャク トゥンクトゥンク ステッカー
価格：￥660（税込）
ミャクミャク トゥンクトゥンク 缶マグネット
価格：￥660（税込）
2025年大阪・関西万博＆２０２７年国際園芸博覧会＆崎陽軒 横濱パイナップルケーキ黒糖（6個入り）
価格：￥1,200（税込）
ミャクミャクとトゥンクトゥンクの仲良さげな様子がかわいい！ これはゲットしなくちゃ。
販売予定店舗
・EXPO 2027 オフィシャルストア 丸善 丸の内店
・EXPO 2027 オフィシャルストア 横浜 ラクシスフロント店
・EXPO 2027 オフィシャルストア 丸善 横浜みなとみらい店
・EXPO 2027 オフィシャルポップアップストア MARUZEN&ジュンク堂書店 梅田店
・EXPO 2027 オフィシャルオンラインストア
©Expo2025 2025大阪・関西万博公式ライセンス商品
©Expo2027 ２０２７年国際園芸博覧会公式ライセンス商品
文 / オシミリン（LoveWalker編集部）
大阪生まれ。
趣味は読書と写真を撮ること、おいしいものを食べておいしいお酒を飲むこと。