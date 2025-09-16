【シン丸の内攻略】もうコインロッカー難民で悩まない！ 一日中“手ぶら”を満喫できる荷物預かりサービスがスタート

移動時にネックになるのが荷物。コインロッカーに預けたくても、全然空いてない！と困ることってありますよね。東京駅周辺にはコインロッカーがたくさんありますが、それでも空きを見つけるのは至難の業。

しかし朗報です。新丸ビルで荷物預かりサービスが始まりました！ スマホ予約ができるので、確実に荷物を預けることができます。しかも丸の内ポイントも貯まっちゃうということで、コインロッカーを使うよりお得かも？

これでもう荷物を持ってウロウロしなくてOK

新丸ビル地下1階に、荷物預かりサービス「ecbo cloak 丸の内店」がオープンしました。

スーツケースや楽器、折り畳み自転車など最大辺が45cm以上の大きさの荷物を預かってくれるサービスで、Webまたはアプリから事前予約・決済後に手荷物を預ける仕組みです。平日だけでなく土日も営業しているので、週末のお出かけやお買い物の荷物も預けることができます。

しかも利用金額に応じて丸の内ポイントが貯まるところもうれしい！

ecbo cloak 丸の内店

場所：新丸ビル 地下1階（B1F）丸ビル連絡口内

利用可能時間：9:00〜20:00（月曜〜日曜）

利用料金：スーツケースサイズ：￥1,000 / 日

最大辺が45cm以上の大きさのお荷物（スーツケース、楽器、ベビーカー等）

荷物預かり可能個数：スーツケースサイズ 50個

使用方法：https://cloak.ecbo.io/space/Ti7mbkrs

上記URLまたはecbo cloakアプリより事前予約・決済後、現地に手荷物をお持ちください。