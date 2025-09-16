Xトレンド解析で見る「大阪・関西万博」最新口コミ 第123回
【日刊大阪・関西万博】SNSでの注目トピックを紹介！
「俺たちのつじさん！おめでとう」みんなが愛した関西万博非公式マップの作者が落合陽一さんから受けた招待劇に、ネット中から祝福と感謝の声あふれる「全パビリオンから招待されてほしい」
万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。先週末は、あらゆる万博来場者がお世話になったであろう非公式マップを更新し続けているつじさん（@t_tsuji）を、落合陽一氏がパビリオン「null²」 へ招待したことが大きな話題となった。
「パパぁ、あそこ入ってみたい」#null2#expo2025#100日後ヌルになるパビリオンpic.twitter.com/RgJCp1EdNS— つじ@万博11/14回目 (@t_tsuji) September 20, 2025
発端は9月20日（土）に、つじさんがXで、null²を背景として「パパぁ、あそこ入ってみたい」と投稿したことだった。メディア アーティストの落合陽一氏がプロデュースするパビリオンnull²は、大阪・関西万博でも屈指の人気パビリオンであり、非常に予約が取りにくいことでも知られている。
8月からは「ウォークスルーモード」を開始するなど、パビリオン側でも対策はいろいろと行っているが、メインの「ダイアログモード」に人気が殺到している状況は変わっていない
そんなnull²に入ってみたいと投稿したつじさんとは、非公式だが大阪・関西万博では最も有名なマップを、個人で更新し続けている人物だ。
万博のパビリオン巡りを主目的とした地図をVer2.21をコンビニ印刷できるよう登録— つじ@万博11/14回目 (@t_tsuji) September 18, 2025
画像の1枚めのものが印刷できます
セブンイレブンのネットプリント
予約番号28852228
2025/10/18迄
地図は拡散、二次配布、改造等何でも可
※ただし個人使用の範囲でご利用ください
リプにうちわ・更新情報・PDF等 pic.twitter.com/qsvjSj0XtG
パビリオン名と入場方法、待ち時間サイトへのリンク、他の各種施設情報などが、A4用紙1枚に収まるように効率的に配された地図は大変便利。4月の公開後、万博訪問者に必須のツールとして広く話題となり、ついには同じ9月20日のNHKニュースでも紹介された。
万博で話題の非公式マップ 作者のつじさんって？https://t.co/uCjJH20emu#nhk_news— NHKニュース (@nhk_news) September 20, 2025
そんなつじさんが、null²に入ってみたいと投稿したところ、なんとプロデュースする落合陽一氏自身から招待されたのだ。
ご招待します！ 地図ありがとう！ #null2#expo2025https://t.co/LcDDW30RQH— 落合陽一 Yoichi OCHIAI (@ochyai) September 20, 2025
落合さん自らご招待いただきました・ﾟ・(ﾉД`)・ﾟ・ https://t.co/PGJWxBJU4Z— つじ@万博11/14回目 (@t_tsuji) September 20, 2025
大阪・関西万博の偉大な功労者であるつじさんが、X上での投稿から招待されたことについて、「良い話だなー！ これぞSNS万博！！」「自分のことじゃないけどメッチャ嬉しい」「善意の連鎖によって、つじさん自身が報われたことを心よりお祝い申し上げます！」「印刷した地図をボロボロになるまで使いました！つじさんが報われて嬉しいです！」「全パビリオン特別待遇でも異議ないですよ❣️」など、歓迎・称賛するコメントが多数寄せられている。
