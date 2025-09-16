Xトレンド解析で見る「大阪・関西万博」最新口コミ 第123回

【日刊大阪・関西万博】SNSでの注目トピックを紹介！

「俺たちのつじさん！おめでとう」みんなが愛した関西万博非公式マップの作者が落合陽一さんから受けた招待劇に、ネット中から祝福と感謝の声あふれる「全パビリオンから招待されてほしい」

文●玉置泰紀（エリアLOVEWalker総合研究所）

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。先週末は、あらゆる万博来場者がお世話になったであろう非公式マップを更新し続けているつじさん（@t_tsuji）を、落合陽一氏がパビリオン「null²」 へ招待したことが大きな話題となった。

　発端は9月20日（土）に、つじさんがXで、null²を背景として「パパぁ、あそこ入ってみたい」と投稿したことだった。メディア アーティストの落合陽一氏がプロデュースするパビリオンnull²は、大阪・関西万博でも屈指の人気パビリオンであり、非常に予約が取りにくいことでも知られている。

　8月からは「ウォークスルーモード」を開始するなど、パビリオン側でも対策はいろいろと行っているが、メインの「ダイアログモード」に人気が殺到している状況は変わっていない

　そんなnull²に入ってみたいと投稿したつじさんとは、非公式だが大阪・関西万博では最も有名なマップを、個人で更新し続けている人物だ。

　パビリオン名と入場方法、待ち時間サイトへのリンク、他の各種施設情報などが、A4用紙1枚に収まるように効率的に配された地図は大変便利。4月の公開後、万博訪問者に必須のツールとして広く話題となり、ついには同じ9月20日のNHKニュースでも紹介された。

　そんなつじさんが、null²に入ってみたいと投稿したところ、なんとプロデュースする落合陽一氏自身から招待されたのだ。

　大阪・関西万博の偉大な功労者であるつじさんが、X上での投稿から招待されたことについて、「良い話だなー！ これぞSNS万博！！」「自分のことじゃないけどメッチャ嬉しい」「善意の連鎖によって、つじさん自身が報われたことを心よりお祝い申し上げます！」「印刷した地図をボロボロになるまで使いました！つじさんが報われて嬉しいです！」「全パビリオン特別待遇でも異議ないですよ❣️」など、歓迎・称賛するコメントが多数寄せられている。

『大阪・関西万博　攻略MAP ウォーカームック』

発行：株式会社角川アスキー総合研究所
発売：株式会社KADOKAWA
発売日：2025年06月30日
定価：1,078円 （本体980円＋税）
ISBN：978-4049112665
サイズ：A5判／84ページ
詳細・購入は Amazon

【目次】 大阪・関西万博とは
大阪・関西万博でやりたいコト25
万博を楽しむ「いろはのい」
エリア別攻略ガイド
大屋根リングの絶景ポイント10
東ゲートゾーン
エンパワーリングゾーン
シグネチャーゾーン
セービングゾーン
静けさの森ゾーン
コネクティングゾーン
西ゲートゾーン
フューチャーライフゾーン
コラム：万博攻略法 イベントを見るならココ！ パビリオンINDEX

大阪・関西万博　攻略MAP連動特設Webサイト公開中！

・各パビリオンに関する取材記事を随時更新！
・位置情報連動で近くのパビリオンがすぐに分かる！
・パビリオンに関する口コミを独自技術で解析し紹介
特設Webサイトはこちら！

■関連サイト

この連載の記事

この連載の一覧へ