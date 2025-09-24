4K60Hzを40メートル延長！ サンワサプライのHDMI中継アダプタ「AD-HDR40」登場

サンワサプライ、4K60Hz対応で最大40m伝送可能なHDMI延長中継アダプタ「AD-HDR40」を発売

サンワサプライは、4K60Hzの高画質映像を最大40メートルまで安定して延長できるHDMI延長中継アダプタ「AD-HDR40」を発売した。価格は6,490円。

高画質・長距離伝送に対応したHDMI延長中継アダプタ

「AD-HDR40」は、長距離でも高品質な映像と音声を伝送可能なHDMI延長中継アダプタ。HDMI端子からの給電で動作するため、別途ACアダプタは不要。接続するだけですぐに使用でき、特別なソフトウェアやドライバのインストールも必要としない。これにより、手間を省きスムーズに設置できるのが特長だ。

4K60Hz対応で臨場感ある映像体験

本製品は、4K（4096×2160）60Hzの高解像度映像に対応し、映像と音声を忠実に再現する。さらに、モニター背面や壁際で接続が難しい場合にも便利な中継機能を備え、スティック型端末などとの干渉を解消。オフィスや家庭、イベント会場など幅広いシーンで快適に利用できる。

安定動作を支えるType-C給電ポート搭載

また、電力不足が懸念される場合に備えてType-Cポートを搭載。必要に応じて外部から電源を追加供給できるため、あらゆる環境で安定した動作を確保できる。長距離のHDMI伝送を求めるユーザーにとって、信頼性と利便性を兼ね備えた製品となっている。