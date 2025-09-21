8月27日に、Windowsターミナル（以下、ターミナル）のプレビュー版v1.24.2372と、安定版v1.23.12371が公開された。すでに配布が始まっており、Microsoftストアを経由して、安定版／プレビュー版ともに更新が実施されているはずである。

そもそもターミナルとは？

ターミナルはWindows 11では標準のコンソールプログラムである。これに対して、ターミナル登場以前のコンソールプログラムを「Conhost」（conhost.exe）と呼ぶ。

なお、現在でもConhostはWindowsに付属しているが、標準のコンソールプログラムは、ターミナルになっている。ターミナルには、「WindowsTerminal.exe」と「wt.exe」の2つの実行ファイルがあるが、後者は「アプリ実行エイリアス」である。これは、かつてターミナルがUWPアプリだった頃の名残だ。

アプリ実行エイリアス（wt.exe）は、安定版／プレビュー版で共通で、設定の「アプリ」→「アプリの詳細設定」→「アプリ実行エイリアス」で、安定版／プレビュー版のどちらを起動するのかを指定する。

wt.exeは、ユーザーフォルダ以下の「$env:LOCALAPPDATA\Microsoft\WindowsApps」（PowerShell）、「%LOCALAPPDATA%\Microsoft\WindowsApps」（cmd.exe）にあり、前記の設定でプレビュー版または安定版を指定することで、どちらかで起動する。

通常は、Microsoftストア経由でアップデートされるが、GitHubからバイナリファイル（ZIPアーカイブ）をダウンロードして、ローカルフォルダに展開して使うこともできる。この場合、過去のバージョンを同時に利用できる。

安定版v1.23の新機能はUIの改良や

エスケープシーケンスからの画面内容のコピーなど

安定版「Windows Terminal v1.23.12371.0」（https://github.com/microsoft/terminal/releases/tag/v1.23.12371.0）は大きな変更点として、

・設定UIの改良

・エスケープシーケンスから画面の内容をコピー可能

・エスケープシーケンスからターミナルウィンドウのサイズを変更可能

・エスケープシーケンスからWindowsクリップボード書き込みを禁止可能

・エスケープシーケンスからカラーパレット、前景、背景、カーソル、選択色をリセット可能

・太字(SGR 1)は、ITUインデックス付き色(SGR 38:5 で選択された色)では太字で表示

・現在の作業ディレクトリを開くアクションが追加

・settings.jsonを含むディレクトリを開くアクションが追加

・「バッファをクリア」がCtrl+Shift+Kに割り当てられた

・ポータブルまたはパッケージ化されていないバージョンで言語オーバーライド可能

・マークモードでTabキーとShift+Tabキーで移動可能に

がある。v1.23には新機能以外にもバグフィックスやパフォーマンス向上といった部分も少なくない。

大きな改良点としては、GUI設定ページの改良がある。設定ページへの新機能の追加は、プレビュー版v1.24でも実施された。

設定ページの改良では、プロファイル定義も変更されている。

またv1.23からは、WSLなどのコンソール前提のプログラムは、自身でターミナルにプロファイルを登録するようになった。ただし、Visual Studioの開発コンソールなどは、Visual Studioのインストール後にターミナルが起動時にこれを検出して登録する。Visual Studioのインストールや構成変更の間に、開発コンソールを一回アンインストールすることがあるため、インストールや構成変更中には、ターミナルを起動しないほうがよい。

いくつかの機能がエスケープシーケンスで設定可能となり、アプリケーションから制御が可能になっている。また、作業ディレクトリなどを開く「アクション」が定義され、キー割り当てが可能になった。

v1.22までは、ポータブルモードで表示言語を変更できなかったのだが、v1.23からはこれが可能になった。