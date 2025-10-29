1台あるとマジで便利なやつ！ 部屋にUSBケーブルが乱雑している人は一旦これで状態チェック：ツクモLABI1なんば店

大阪・日本橋のPCパーツショップ「ツクモLABI1なんば店」を取材しました。店舗スタッフ・有本和貴さんのオススメは、BitTradeOneのケーブルチェッカー「USB CABLE CHECKER 3」です。

USB CABLE CHECKER 3は、人気を集めた「USB CABLE CHECKER 2」の後継モデルとして9月に新発売した製品です。

その名のとおりUSBケーブルのさまざまな情報を確認できるガジェットで、使い方はシンプル。USBケーブルの両端コネクタを本体のUSBポートに接続するだけです。これにより、以下のようなUSBケーブルの情報をチェックできます。

■USB CABLE CHECKER 3で確認できること

・E-markerデータ対応規格などを判別

・ワイヤーチェック各ワイヤーの導通をチェック

・電源線抵抗値ケーブルの抵抗値を計測して劣化チェック

・充電モード解析USB PD・EPR、QuickChargeなどの充電規格対応の確認

・PDO表示USB PDにて対応するPower data objectの一覧表示

・Alternate Mode対応DisplayPortやThunderbolt対応のチェック

主に、充電専用ケーブルの判別や、高速通信に対応したケーブルかどうかを見分ける用途で便利に使えます。また、機器側のUSBポートチェックにも対応しています。電源は単4電池×2本で動作するため、場所を選ばず手軽にケーブル診断できる点も特徴です。

有本さんによると、転送速度や充電性能が不明なUSBケーブルや、経年劣化で性能が落ちたケーブルを使い続けることで、気付かないうちにUSB機器の性能を引き出せていないケースは意外と多いとのことです。USBケーブルを多く所有している人は、一度このようなケーブルチェッカーで仕分けしてみることをオススメしたいと話していました。

USBケーブルの規格を読み取るだけでなく、ケーブルの状態もチェックできるのでUSB機器に不調が生じた際の原因切り分けにも役立ちそうです。

ツクモLABI1なんば店では実際に動作するデモ機を店頭に展示しており、USBケーブルを持ち込めばその場でどのような情報が取得できるのかを試すことができます。使い方も店舗スタッフがサポートしてくれるというので、気になる方はぜひ店頭で体験してみてください。

そのほか、ツクモLABI1なんば店では現在「厳選目玉スペシャル」と「ハロウィンSALE」を開催中です。期間は10月25日〜10月31日まで。セールの詳細は店舗公式Xアカウントで確認できます。

また、店頭の話では、今後ハードディスクとDDR5メモリーの値上がりが避けられない見込みとのこと。必要な人は購入をお早めに！