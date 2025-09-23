このページの本文へ

本日9月23日新作発売

これを待ってた！ちょい「ペペロン」に「タルタルたまご」も！ファミマの少量シリーズ

2025年09月23日 14時30分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

おつまみをお探しの方はチェック！

　ファミリーマートは「ちょいデリ」シリーズの新商品4種類を9月23日から全国で販売開始した。

「ちょいデリ」シリーズにタルタル＆ちょい辛な4種が登場！

　ファミリーマートの「ちょいデリ」は、サラダやおかず・おつまみにぴったりなメニュー展開で、食卓やランチのプラス1品として人気を集めるシリーズ。2021年の発売から累計販売食数は2億食を突破。

　今回、この「ちょいデリ」からやみつきになる味わいをテーマに開発した新商品4種類を発売。それぞれ、コクとスッキリさを楽しめるまろやかなタルタルソースと、辛みの中にも旨みを感じる後引く辛うまな味わいが楽しめる。

▲「サーモンタルタル　彩り野菜＆パスタ」（328円）

　細かく切ったサーモンに、きゅうりや赤ピーマンなどの野菜とシェル型のショートパスタを合わせている。レモンソースのさわやかな酸味や、隠し味の醤油とわさび入りタルタルソースがやみつき感ある味わい。

▲「タルタルソースのゆでたまご」（338円）

　しっとりした塩ゆでたまごにタルタルソースを合わせている。たまごサラダ、たまねぎ、ピクルスが入ったコクと旨味のタルタルソースがやみつきな味わい。

▲「花椒香る！辛旨よだれ鶏」（328円、宮崎県・鹿児島県を除く）

　辛味と旨味がやみつきなよだれ鶏。しっとりした鶏むね肉と野菜和えに、花椒、ラー油、麻辣醤、豆板醤などを加えた辛旨なタレを合わせて、本格感のある味わいに仕立てている。

▲「ベーコンとキャベツの辛旨レッドペペロンチーノ」（268円）

　唐辛子のピリッとした辛味とガツンとにんにくの味わいがやみつきになるペペロンチーノ。シャキシャキしたキャベツとベーコンをトッピングして、おつまみにもピッタリな冷たいままおいしいパスタに仕上げている。

どれにするか迷う！

　ファミリーマートの「ちょいデリ」は、少量のおひとりサイズの商品を豊富に揃えているのが魅力。新作4品は食べ進めても飽きのこないようにアクセントになる隠し味や食感を足しているのがうれしい。普段の食事のプラス一品や、おつまみにもってこい！

　（※文中の価格はすべて税込）

