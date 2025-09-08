「サーキュラーちゃんが1位でうれしすぎる」万博キャラクターが大集結、EXPO アテンダント×キャラクター ワールドフェスティバル開催

万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。9月17日（水）は、9月16日に開催された、各パビリオンのマスコットキャラクターが一堂に会するイベント「EXPO アテンダント×キャラクター ワールドフェスティバル」が大きな注目を集めた。

9月16日、大阪・関西万博会場で各パビリオンのマスコットが登場する「EXPO アテンダント×キャラクター ワールドフェスティバル」が開催された。

EXPOホール「シャインハット」には万博公式キャラクター「ミャクミャク」を筆頭に公式参加国や国内パビリオンのキャラクター30体が集結。会場では「ミャクミャク」と大阪府の公式マスコットキャラクター、「もずやん」以外のキャラクターを対象に観客による人気投票が行われ、ドイツ館の「サーキュラー」が1位に選ばれた。X上でも「ミャクミャクはさすがに殿堂入りか」「サーキュラーちゃんが1位なのうれしすぎる」などサーキュラー1位を祝福するコメントが多数寄せられている。

このイベントのフィナーレを飾るのは、各パビリオンのアテンダントやマスコットキャラクターが大屋根リング下を練り歩くEXPO パレードだ。大阪ウィークのラストを飾るイベントでもあるため、このパレードには大阪府の各自治体のマスコットキャラクターも登場した。かつてこれ程、多種多様なキャラクターがパレードをしたことがあっただろうか。パレードの先頭で登場した吉村大阪府知事、横山大阪市長ももはやキャラクターのひとりに感じられるようなハッピーなカオス空間がそこには広がっていた。この夜は万博を象徴する時間として記憶に刻まれるだろう。