Xトレンド解析で見る「大阪・関西万博」最新口コミ 第119回
【日刊大阪・関西万博】SNSでの注目トピックを紹介！
「サーキュラーちゃんが1位でうれしすぎる」万博キャラクターが大集結、EXPO アテンダント×キャラクター ワールドフェスティバル開催
万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。9月17日（水）は、9月16日に開催された、各パビリオンのマスコットキャラクターが一堂に会するイベント「EXPO アテンダント×キャラクター ワールドフェスティバル」が大きな注目を集めた。
9月16日、大阪・関西万博会場で各パビリオンのマスコットが登場する「EXPO アテンダント×キャラクター ワールドフェスティバル」が開催された。
キャラクターワールドフェスティバル、夢かと思うぐらい楽しかった！！万博のキャラクター集まるだけでもかわいいのにひとりずつランウェイを歩いて紹介もあり、その後人気投票でサーキュラーが1位になって、パレードの先頭集団にサーキュラーが入ることになったり、盛りだくさんだった🥰🫶 pic.twitter.com/WZCsUXTP0z— 長🐸芋 (@nagaaa__i) September 16, 2025
EXPOホール「シャインハット」には万博公式キャラクター「ミャクミャク」を筆頭に公式参加国や国内パビリオンのキャラクター30体が集結。会場では「ミャクミャク」と大阪府の公式マスコットキャラクター、「もずやん」以外のキャラクターを対象に観客による人気投票が行われ、ドイツ館の「サーキュラー」が1位に選ばれた。X上でも「ミャクミャクはさすがに殿堂入りか」「サーキュラーちゃんが1位なのうれしすぎる」などサーキュラー1位を祝福するコメントが多数寄せられている。
凄い！！おめでとう💛— あっぴヰ🍖 (@milk_machinegun) September 16, 2025
これは我が家の猛虎サーキュラー https://t.co/7FXe6fXo4fpic.twitter.com/zgB80HiQIg
サーキュラーちゃん１位！おめでとう〜！（万博キャラクター投票中継見てる）万博終わっても推すよーーー！ pic.twitter.com/D7eSkKSAWJ— 宮越和草 (@Go2Miya) September 16, 2025
このイベントのフィナーレを飾るのは、各パビリオンのアテンダントやマスコットキャラクターが大屋根リング下を練り歩くEXPO パレードだ。大阪ウィークのラストを飾るイベントでもあるため、このパレードには大阪府の各自治体のマスコットキャラクターも登場した。かつてこれ程、多種多様なキャラクターがパレードをしたことがあっただろうか。パレードの先頭で登場した吉村大阪府知事、横山大阪市長ももはやキャラクターのひとりに感じられるようなハッピーなカオス空間がそこには広がっていた。この夜は万博を象徴する時間として記憶に刻まれるだろう。
