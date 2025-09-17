ローソン×ゴディバ、4品発売中！「どらもっち ショコラマロン」などチョコ好きにはたまらない♪

ローソンは9月16日よりゴディバとのコラボレーションスイーツを発売開始した。

ローソン「ウチカフェ」とゴディバがコラボ！

ローソンのウチカフェシリーズから、チョコレートブランド「GODIVA（ゴディバ）」とコラボしたスイーツ3品、ベーカリー1品の計4品が発売中。



▲「Uchi Café×GODIVA クープドゥショコラ」（539円・沖縄は599円）

ホワイトムース、ショコラ生地、ミルクムース、ショコラクリームの4層を重ねたとろける食感のカップスイーツ。

▲「Uchi Café×GODIVA ショコラクレープ」（421円・沖縄での販売は無し）

ショコラクリーム、アーモンドクランチをくちどけの良いクレープ生地で包んだスイーツ。

▲「Uchi Café×GODIVA どらもっち ショコラマロン」（400円）

ビターな味わいのショコラクリームとイタリア産マロンを使用した餡子を挟んだどらもっち。

▲「GODIVA ナッツ＆ショコラロール」（246円・沖縄では仕様が異なり、268円）

しっとりしたチョコ生地に、チョコレートクリームとチョコレートホイップをサンド。いろいろなチョコレートの味わいと、トッピングのアーモンドもアクセントで楽しめる。

どれも楽しみ！

チョコ好きにはたまらないゴディバとのコラボ！どれもゴディバならではのおいしさが楽しめるというから楽しみ！

個人的には「GODIVA ナッツ＆ショコラロール」の、様々なチョコレートの味わい方や異なる食感に期待！

（※文中の価格はすべて税込）