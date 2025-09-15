ミルクとビターのいいとこどり！2つ味わいが欲張れる「ピノ　ダブルショコラ」

チョコ×チョコ！「ピノ ダブルショコラ」はミルクとビターのいいとこどり

森永乳業は「ピノ ダブルショコラ」（194円）を9月22日より全国にて期間限定で発売する。

クリーミーも！ビターも！両方楽しめる

「ピノ ダブルショコラ」

「ピノ」は、チョコとアイスの絶妙なバランスのおいしさが楽しめる、ひとくちアイスのロングセラーブランド。1976年に発売し、2025年10月には発売50年目に突入する。

今回発売する「ピノ ダブルショコラ」は、クリーミーなミルクチョコアイスを、濃厚でカカオ風味豊かなビターチョコでコーティングした、2つのチョコの味わいが一度に楽しめるひとくちアイス。ミルクチョコアイスにはエクアドル産カカオマスを使用し、クリーミーでありながらも本格的なチョコの味わいが感じられるように仕上げている。

どっちも好きならとっても嬉しい！

「ピノ ダブルショコラ」でミルクチョコとビターチョコ、ダブルの味わいで本格的＆奥深いチョコのおいしさを楽しめそう。どっちの味わいも欲張れちゃうって、素敵！

（※文中の価格はすべて税込）