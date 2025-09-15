このページの本文へ

チョコ×チョコ！「ピノ ダブルショコラ」はミルクとビターのいいとこどり

ミルクとビターのいいとこどり！2つ味わいが欲張れる「ピノ　ダブルショコラ」

2025年09月15日 16時00分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

2つの味わい、欲張れるって！

　森永乳業は「ピノ　ダブルショコラ」（194円）を9月22日より全国にて期間限定で発売する。

クリーミーも！ビターも！両方楽しめる
「ピノ　ダブルショコラ」

　「ピノ」は、チョコとアイスの絶妙なバランスのおいしさが楽しめる、ひとくちアイスのロングセラーブランド。1976年に発売し、2025年10月には発売50年目に突入する。

　今回発売する「ピノ　ダブルショコラ」は、クリーミーなミルクチョコアイスを、濃厚でカカオ風味豊かなビターチョコでコーティングした、2つのチョコの味わいが一度に楽しめるひとくちアイス。ミルクチョコアイスにはエクアドル産カカオマスを使用し、クリーミーでありながらも本格的なチョコの味わいが感じられるように仕上げている。

どっちも好きならとっても嬉しい！

　「ピノ　ダブルショコラ」でミルクチョコとビターチョコ、ダブルの味わいで本格的＆奥深いチョコのおいしさを楽しめそう。どっちの味わいも欲張れちゃうって、素敵！

　（※文中の価格はすべて税込）

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧