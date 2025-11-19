前へ 1 2 3 4 5 次へ

見た目もコスパも◎！ マウスコンピューター発の“手が届く”ゲーミングPCにホワイトのフルタワーが登場したのでチェックした

文●山口優　編集●ハイサイ比嘉

「NEXTGEAR」初のフルタワーモデルはやっぱりコスパが良好！
初めてゲーミングPCを買う人やライトゲーマーにも◎

　高性能かつ良コスパで人気のあるマウスコンピューターのゲーミングPCブランド「NEXTGEAR」のラインナップが刷新され、同ブランド初となるフルタワーモデル「HDシリーズ」が登場した。

　ケースのフレームラインにブランドカラーのスパークマゼンタをあしらった印象的なデザインを採用しているほか、RGBファンやガラスサイドパネルを標準装備しており、視覚的にも楽しめるのが大きな特徴。カラバリはブラックとホワイトの2色展開で、好みや部屋のインテリアなどに合わせて選ぶことができる。ここでは、その中から、17万9800円〜という手頃な価格を実現し、初めての1台にもオススメな「NEXTGEAR HD-A5G60」（ホワイト）をピックアップ。新ケースの使い勝手やオススメのBTOカスタマイズなどを紹介していく。

マウスコンピューターのフルタワー型ゲーミングPC「NEXTGEAR HD-A5G60（ホワイト）」

CPUは6コア／12スレッドのAMD Ryzen 5 7500Fを搭載

グラフィックス機能はNVIDIA GeForce RTX 5060（8GB GDDR7）だ

試用機の主なスペック
製品名 マウスコンピューター「NEXTGEAR HD-A5G60」（ホワイト）
型番 HDA5G60W8ADDW101DEC
CPU AMD Ryzen 5 5700F（6コア／12スレッド、最大5.00GHz）
CPUクーラー 水冷クーラー（ラジエーターサイズ240mm）
グラフィックス機能 NVIDIA GeForce RTX 5060（8GB GDDR7）
メモリー 16GB（8GB×2） DDR5-5200
ストレージ 1TB M.2 SSD （NVMe PCIe 4.0 x4）
マザーボード AMD B850チップセット搭載モデル
映像出力端子 DisplayPort（120Hz）×3、HDMI（60Hz）×1
上面USB端子 USB 3.2 Gen1 Type-C×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×2
背面USB端子 USB 3.2 Gen2 Type-C×1、USB 3.2 Gen2 Type-A×3、USB 3.2 Gen1 Type-A×4、USB 2.0 Type-A×2
上面サウンド端子 ヘッドホン兼用ヘッドセット端子×1
背面サウンド端子 マイク入力×1、ライン入力×1、ライン出力×1、リアスピーカー×1、センター・サブウーファー×1、S/PDIF（光角型）×1
通信規格 有線LAN（2.5G BASE-T）
電源ユニット 定格出力750W、80PLUS BLONZE認証
OS Windows 11 Home（64bit）
サイズ（W×D×H） 幅205×奥行438×高さ484.5mm（突起部含む）
重量 約10.5kg
価格 17万9800円～
