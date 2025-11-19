「NEXTGEAR」初のフルタワーモデルはやっぱりコスパが良好！

初めてゲーミングPCを買う人やライトゲーマーにも◎

高性能かつ良コスパで人気のあるマウスコンピューターのゲーミングPCブランド「NEXTGEAR」のラインナップが刷新され、同ブランド初となるフルタワーモデル「HDシリーズ」が登場した。

ケースのフレームラインにブランドカラーのスパークマゼンタをあしらった印象的なデザインを採用しているほか、RGBファンやガラスサイドパネルを標準装備しており、視覚的にも楽しめるのが大きな特徴。カラバリはブラックとホワイトの2色展開で、好みや部屋のインテリアなどに合わせて選ぶことができる。ここでは、その中から、17万9800円〜という手頃な価格を実現し、初めての1台にもオススメな「NEXTGEAR HD-A5G60」（ホワイト）をピックアップ。新ケースの使い勝手やオススメのBTOカスタマイズなどを紹介していく。