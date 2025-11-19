見た目もコスパも◎！ マウスコンピューター発の“手が届く”ゲーミングPCにホワイトのフルタワーが登場したのでチェックした
「NEXTGEAR」初のフルタワーモデルはやっぱりコスパが良好！
初めてゲーミングPCを買う人やライトゲーマーにも◎
高性能かつ良コスパで人気のあるマウスコンピューターのゲーミングPCブランド「NEXTGEAR」のラインナップが刷新され、同ブランド初となるフルタワーモデル「HDシリーズ」が登場した。
ケースのフレームラインにブランドカラーのスパークマゼンタをあしらった印象的なデザインを採用しているほか、RGBファンやガラスサイドパネルを標準装備しており、視覚的にも楽しめるのが大きな特徴。カラバリはブラックとホワイトの2色展開で、好みや部屋のインテリアなどに合わせて選ぶことができる。ここでは、その中から、17万9800円〜という手頃な価格を実現し、初めての1台にもオススメな「NEXTGEAR HD-A5G60」（ホワイト）をピックアップ。新ケースの使い勝手やオススメのBTOカスタマイズなどを紹介していく。
|試用機の主なスペック
|製品名
|マウスコンピューター「NEXTGEAR HD-A5G60」（ホワイト）
|型番
|HDA5G60W8ADDW101DEC
|CPU
|AMD Ryzen 5 5700F（6コア／12スレッド、最大5.00GHz）
|CPUクーラー
|水冷クーラー（ラジエーターサイズ240mm）
|グラフィックス機能
|NVIDIA GeForce RTX 5060（8GB GDDR7）
|メモリー
|16GB（8GB×2） DDR5-5200
|ストレージ
|1TB M.2 SSD （NVMe PCIe 4.0 x4）
|マザーボード
|AMD B850チップセット搭載モデル
|映像出力端子
|DisplayPort（120Hz）×3、HDMI（60Hz）×1
|上面USB端子
|USB 3.2 Gen1 Type-C×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×2
|背面USB端子
|USB 3.2 Gen2 Type-C×1、USB 3.2 Gen2 Type-A×3、USB 3.2 Gen1 Type-A×4、USB 2.0 Type-A×2
|上面サウンド端子
|ヘッドホン兼用ヘッドセット端子×1
|背面サウンド端子
|マイク入力×1、ライン入力×1、ライン出力×1、リアスピーカー×1、センター・サブウーファー×1、S/PDIF（光角型）×1
|通信規格
|有線LAN（2.5G BASE-T）
|電源ユニット
|定格出力750W、80PLUS BLONZE認証
|OS
|Windows 11 Home（64bit）
|サイズ（W×D×H）
|幅205×奥行438×高さ484.5mm（突起部含む）
|重量
|約10.5kg
|価格
|17万9800円～