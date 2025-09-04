「感動がイクラでもあるぞ」人気ミニチュア作家の投稿でリプライ案が大喜利状態に！

万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。9月12日（金）は、ミニチュア作家の田中達也さんが投稿した、万博をテーマにした作品と、万博閉幕まで1ヵ月を切ったことを告知する吉村府知事をはじめとする著名人のポストが話題を呼んでいる。

ミニチュア作家の田中達也さんが9月15日にXを更新。「感動がイクラでもあるぞ」というコメントとともにイクラ軍艦と融合したミャクミャク像を投稿した。

これに対し、X上では「一度でいいから来てぎょらん」「なかなかノリ(海苔)がいいね」「混雑は鮭られない」、「でも会場は すし詰め状態ですのでお気をつけて」などの声が寄せられており、コメント欄が大喜利と化している。

また、万博終了まであと一ヵ月を切ったことを大阪府の吉村知事や建築家の米澤隆さんが投稿。多くのユーザーから「急いで行かなきゃ」「あっという間だった」などのコメントが寄せられている。