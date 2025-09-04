Xトレンド解析で見る「大阪・関西万博」最新口コミ 第118回

【日刊大阪・関西万博】SNSでの注目トピックを紹介！

「感動がイクラでもあるぞ」人気ミニチュア作家の投稿でリプライ案が大喜利状態に！

文●玉置泰紀（エリアLOVEWalker総合研究所）

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。9月12日（金）は、ミニチュア作家の田中達也さんが投稿した、万博をテーマにした作品と、万博閉幕まで1ヵ月を切ったことを告知する吉村府知事をはじめとする著名人のポストが話題を呼んでいる。

　ミニチュア作家の田中達也さんが9月15日にXを更新。「感動がイクラでもあるぞ」というコメントとともにイクラ軍艦と融合したミャクミャク像を投稿した。

　これに対し、X上では「一度でいいから来てぎょらん」「なかなかノリ(海苔)がいいね」「混雑は鮭られない」、「でも会場は すし詰め状態ですのでお気をつけて」などの声が寄せられており、コメント欄が大喜利と化している。

　また、万博終了まであと一ヵ月を切ったことを大阪府の吉村知事や建築家の米澤隆さんが投稿。多くのユーザーから「急いで行かなきゃ」「あっという間だった」などのコメントが寄せられている。

■関連サイト

『大阪・関西万博　攻略MAP ウォーカームック』

発行：株式会社角川アスキー総合研究所
発売：株式会社KADOKAWA
発売日：2025年06月30日
定価：1,078円 （本体980円＋税）
ISBN：978-4049112665
サイズ：A5判／84ページ
詳細・購入は Amazon

【目次】 大阪・関西万博とは
大阪・関西万博でやりたいコト25
万博を楽しむ「いろはのい」
エリア別攻略ガイド
大屋根リングの絶景ポイント10
東ゲートゾーン
エンパワーリングゾーン
シグネチャーゾーン
セービングゾーン
静けさの森ゾーン
コネクティングゾーン
西ゲートゾーン
フューチャーライフゾーン
コラム：万博攻略法 イベントを見るならココ！ パビリオンINDEX

大阪・関西万博　攻略MAP連動特設Webサイト公開中！

・各パビリオンに関する取材記事を随時更新！
・位置情報連動で近くのパビリオンがすぐに分かる！
・パビリオンに関する口コミを独自技術で解析し紹介
特設Webサイトはこちら！

この連載の記事

この連載の一覧へ