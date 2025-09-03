Xトレンド解析で見る「大阪・関西万博」最新口コミ 第115回
【日刊大阪・関西万博】SNSでの注目トピックを紹介！
「2億円トイレ」の移転先決定！万博終了後は「府立花の文化園」で再利用へ
万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。9月11日（木）は、「2億円トイレ」の移転先決定が注目を集めている。
大阪・関西万博に設置されたデザイナーズトイレ「トイレ5」、通称“２億円トイレ”の一部を、万博閉幕後に府立植物園に移設する方針が明らかになった。このトイレは積み木のようなユニットで構成されており、万博閉幕後はユニットごとに解体して移設できるよう設計されている。
【独自】万博の映えスポット“２億円トイレ” 閉幕後は「府立花の文化園」で再利用へ— アイカ工業【公式】 (@AICA_Kogyo) September 10, 2025
大屋根リングをベンチにリユースする案も(MBSニュース)#Yahooニュース#AICA#アイカ工業#セラール#メラミンタイル#コーリアン®https://t.co/2qfEFjon93
2億円トイレ、積み木で組み立ててみた😝— 米澤隆 (@yonezawatakashi) July 4, 2025
実はこのトイレ、積み木のようにブロックを組み合わせてできています。
万博閉幕後はブロック単位に解体し、公園や広場などに移設して、
その場に必要な数や形に合わせて再構築できる仕組みなんです。
その構造を、ミニチュアで再現してみた動画がこちら👇… https://t.co/N0axML4wG6pic.twitter.com/lDBLc2LX5M
“２億円トイレ”は、閉幕後に引き取りを希望する自治体や企業などを対象に、今月４日から公募が始まっていた。府関係者によると、大阪府はトイレの一部を河内長野市の植物園「府立花の文化園」で再利用する意向。
このニュースには大阪府の吉村知事やトイレのデザインを担当した建築家の米澤隆氏が反応。米澤氏は「ここまで大きく取り上げていただき、注目していただけることに感謝の気持ちでいっぱいです」とコメントしている。
「大阪万博『2億円トイレ』閉幕後、文化園へ移設決定」がXの本日のニュースでトップに掲載されました✨— 米澤隆 (@yonezawatakashi) September 10, 2025
ここまで大きく取り上げていただき、注目していただけることに感謝の気持ちでいっぱいです。… pic.twitter.com/2BdJnyNr5w
【独自】万博の映えスポット“2億円トイレ” 閉幕後は「府立花の文化園」で再利用へ 大屋根リングをベンチにリユースする案も— 吉村洋文（大阪府知事） (@hiroyoshimura) September 10, 2025
→「花の文化園」は、トイレが老朽化して建替えが必要だったのと、綺麗な花と親和性が高く、芸術性も高い万博トイレをレガシーとして移設します。 https://t.co/xMnKGtioBv
これに対し、X上では「移設が上手いこといったら、それを機に量産するのもいいかも」「近いから嬉しい」「行き先決まってよかった」「派手なカラーリングですがはなぶんなら似合いそうです！」「芸術的価値を活かした素敵なレガシー活用」などのコメントが寄せられている。
※サムネイル画像は撮影者：あばさー 、パブリックドメイン。
大阪・関西万博の“２億円トイレ”が— 平原こうや【万博🌏ガチ勢】 (@HIRAHARAKOUYA) September 11, 2025
閉幕後、河内長野市の「府立花の文化園」で再利用されることが決定✨
人気の「映えスポット」として注目されたこのトイレは、
芸術的価値を活かした素敵なレガシー活用に👏
さらに、大屋根リングの木材もベンチにリユース予定🌳
オランダ館の淡路島移設や、… https://t.co/Hx8HK4M2uipic.twitter.com/6FL9COtvcu
この連載の記事
- 第114回
地方活性「此花区の最強コラボ」！USJ「ハロウィーン・ホラー・ナイト」とミャクミャクが夢のコラボイベント開催！
- 第113回
地方活性「イタリア館の展示センスは最高」！ 阿波踊り、スポーツカー、サローネサテリテ、ジロ・デ・イタリア……イタリアンウィークは内容が盛りだくさん！
- 第112回
地方活性「会えるわけない人が来るのが万博」大阪・関西万博「カラオケ盆踊り」に明石家さんまがサプライズ登場！
- 第111回
地方活性イタリア館が大屋根リングと⼀体になる！ 9月7日にイタリアウィークの幕開けイベント開催
- 第110回
地方活性台風15号接近！その時万博会場は…
- 第109回
地方活性「激混み必至!?」「貴重な日に行けて光栄」天皇皇后両陛下が10月上旬に万博会場を訪問
- 第108回
地方活性「ここで隠し玉が」フランスパビリオンでショーメ展開催！オープニングに本田翼、齊藤京子、板垣李光人、NiziU、JO1など豪華ゲストが出席・気になる展示の感想は？
- 第107回
地方活性「スマホにらめっこより全然楽しい」シグネチャーパビリオン「null²」 の新しい入場方法は…「おみくじ」!?
- 第106回
地方活性「イタリア本気出しすぎ！」「このペースで追加されるならまだありそう」またしても新たな芸術品がイタリアパビリオンに！ペルジーノの「正義の旗」が到着
- 第105回
地方活性「これで少しは当日予約取りやすくなるといいなぁ」パビリオン予約を目的とした自動ツール利用者のIDが停止に