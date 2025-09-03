Xトレンド解析で見る「大阪・関西万博」最新口コミ 第115回

【日刊大阪・関西万博】SNSでの注目トピックを紹介！

「2億円トイレ」の移転先決定！万博終了後は「府立花の文化園」で再利用へ

文●玉置泰紀（エリアLOVEWalker総合研究所）

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。9月11日（木）は、「2億円トイレ」の移転先決定が注目を集めている。

　大阪・関西万博に設置されたデザイナーズトイレ「トイレ5」、通称“２億円トイレ”の一部を、万博閉幕後に府立植物園に移設する方針が明らかになった。このトイレは積み木のようなユニットで構成されており、万博閉幕後はユニットごとに解体して移設できるよう設計されている。

　“２億円トイレ”は、閉幕後に引き取りを希望する自治体や企業などを対象に、今月４日から公募が始まっていた。府関係者によると、大阪府はトイレの一部を河内長野市の植物園「府立花の文化園」で再利用する意向。

　このニュースには大阪府の吉村知事やトイレのデザインを担当した建築家の米澤隆氏が反応。米澤氏は「ここまで大きく取り上げていただき、注目していただけることに感謝の気持ちでいっぱいです」とコメントしている。

　これに対し、X上では「移設が上手いこといったら、それを機に量産するのもいいかも」「近いから嬉しい」「行き先決まってよかった」「派手なカラーリングですがはなぶんなら似合いそうです！」「芸術的価値を活かした素敵なレガシー活用」などのコメントが寄せられている。

※サムネイル画像は撮影者：あばさー 、パブリックドメイン。

■関連サイト

『大阪・関西万博　攻略MAP ウォーカームック』

発行：株式会社角川アスキー総合研究所
発売：株式会社KADOKAWA
発売日：2025年06月30日
定価：1,078円 （本体980円＋税）
ISBN：978-4049112665
サイズ：A5判／84ページ
詳細・購入は Amazon

【目次】 大阪・関西万博とは
大阪・関西万博でやりたいコト25
万博を楽しむ「いろはのい」
エリア別攻略ガイド
大屋根リングの絶景ポイント10
東ゲートゾーン
エンパワーリングゾーン
シグネチャーゾーン
セービングゾーン
静けさの森ゾーン
コネクティングゾーン
西ゲートゾーン
フューチャーライフゾーン
コラム：万博攻略法 イベントを見るならココ！ パビリオンINDEX

大阪・関西万博　攻略MAP連動特設Webサイト公開中！

・各パビリオンに関する取材記事を随時更新！
・位置情報連動で近くのパビリオンがすぐに分かる！
・パビリオンに関する口コミを独自技術で解析し紹介
特設Webサイトはこちら！

この連載の記事

この連載の一覧へ