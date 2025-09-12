コーン500％に増し増し！もう肉が見えない「ペッパーライス」限定登場

ペッパーランチは「コーン500％ペッパーライス」（1080円）を9月10日より期間限定で発売開始した。

期間限定で5倍のコーン！「コーン500％ペッパーライス」

ペッパーランチから、見た目も食感もとにかくコーンな、思わず目を惹く商品が登場。

「コーン500％ペッパーライス」は、ペッパーランチの看板メニュー「ビーフペッパーライス」に通常の5倍量のコーンをトッピングした、見た目のインパクトにこだわった特別メニュー。

これまでもトッピングとして人気の高かったコーンを、思う存分味わいたいという声に応えるかたちで、期間限定で登場する。ちなみにコーンの量はなんと約250g（商品開発責任者が数えたところ、その数は850粒だったそう）。

・お肉大盛りコーン500％ペッパーライス 1330円

・お肉特盛りコーン500％ペッパーライス 1630円

（ライスは全て少なめ）

ライスの上にたっぷりとのせられたコーンが、黄金色の山のようにそびえ立つビジュアルは、まさに“コーン好きの夢”。スプーンですくっても、すくっても、溢れるコーン。お肉やライスがわずかに見える程度に仕上げたフォルムは、インパクトも食べごたえも抜群だという。



熱が加わってもシャキシャキとした食感が残る、甘味の強いペッパーランチ自慢のコーンをこれでもかと使った一品。



販売期間は9月10日から10月14日まで。（在庫がなくなり次第終了）



※東京競馬場店、ハウステンボス店、清水PA店、テイクアウト、デリバリーでは販売しない

コーンたくさんでもペッパーライスの味がしっかり！

熱が加わってもシャキシャキとした食感が残る、甘味の強いペッパーランチ自慢のコーンをこれでもかと使っているから、コーンの食感と甘味を感じるのに、ちゃんとペッパーライスの味がする。そんな"新感覚"のペッパーライスを、ぜひ販売期間中にチェックしてみて。

（※文中の価格はすべて税込）