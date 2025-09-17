【本日】KFC「にんにく醤油チキン」発売！ 今年は“にんにく増し”も

ケンタッキーフライドチキンは本日9月17日から、全国の店舗で数量限定の「にんにく醤油チキン」（単品330円）を販売します。
にんにく醤油チキンは、にんにくと醤油の風味をベースに唐辛子の辛みと胡麻の香ばしさを加えた濃厚な味わいを特徴としています。
KFCならではのサクサク衣とジューシーなチキンににんにく醤油の旨みが絡み合い、食欲をそそる仕上がりだといいます。
今回は新たに別添ソース「にんにく醤油マヨ」（追加30円）も登場し、“追いにんにく”もできるラインナップで展開します。
【にんにく醤油チキン】
・にんにく醤油チキン単品 330円
・にんにく醤油マヨ 30円
・追いにんにくセット 1000円
〔にんにく醤油チキン、オリジナルチキン、選べるサイド1種、ドリンクM、にんにく醤油マヨ〕
・食べくらべセット 980円
〔にんにく醤油チキン、オリジナルチキン、選べるサイド1種、ドリンクM〕
・食べくらべ4ピースパック 1490円
〔にんにく醤油チキン2ピース、オリジナルチキン2ピース、選べるサイド1種〕
・食べくらべ6ピースパック 2240円
〔にんにく醤油チキン3ピース、オリジナルチキン3ピース、選べるサイド2種〕
※価格は税込み表記です。