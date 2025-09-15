【増量祭】肉120g→180gへボリュームアップ！“ライス専用肉”をかっこめ！

ステーキ宮は9月12日から10月10日の期間、アプリ会員限定で「宮ロースじゅうじゅう焼き」が増量するキャンペーンを実施中。

リニューアルした「宮ロースじゅうじゅう焼き」が増！

栃木発祥のレストラン「ステーキ宮」は、自家製のタレである「宮のタレ」が評判。そんなステーキ宮は今年7月、“宮のたれを最大限引き出すためのメニュー”に全面的にリニューアル。1頭から3kgほどしか取れない希少価値の高い部位を使用した「チャックテールフラップステーキ」や、迫力満点の「宮ハンバーグダブル」など様々なメニューがラインアップされた。



その中でも「宮ロースじゅうじゅう焼き」はスライスした宮ロースにキャベツ、ガーリックチップ、バター、にんにくがたっぷり入った「宮のたれ強」を合わせた、背徳感満載の“ライス専用肉”。販売開始から約1か月で4万食販売、早くもステーキ宮の人気商品になっている。



今回、これを記念して、アプリ会員限定で「宮ロースじゅうじゅう焼き」のお肉を50％増量して提供する。



実施期間は9月12日から10月10日。公式アプリ会員のみ適用される。



▲「宮ロースじゅうじゅう焼き」1419円

（通常120g → 期間中180g）

行くなら増量期間中がかなりお得だ！

お店がおすすめしている、ライスを思う存分堪能できる食べ方は、まずは柔らかな宮ロース、みずみずしいキャベツを「宮のたれ強」を絡めてそれぞれいただく。



次に宮ロースとキャベツ、「宮のたれ強」を混ぜ、最後はたれが残った鉄板にライスを入れて食べるというもの。

期間中は増量したロースで、よりたれやご飯がおいしくいただけそうだ！

（※文中の価格はすべて税込）