でかすぎ！2.5倍のBIG鮭おにぎりが鮮魚専門店で

関東信越に展開する鮮魚専門店「角上魚類」は、新商品「銀鮭西京焼ほぐしおにぎり」を9月16日より発売します。

鮮魚店の巨大な「銀鮭西京焼ほぐしおにぎり」

「角上魚類」で人気のおにぎりシリーズ第4弾となる商品で、たらこ、明太子、うなぎに続く新作です。

▲銀鮭西京焼ほぐしおにぎり 400円

手のひらからはみ出すほどの大きさで、通常コンビニで販売されるおにぎりのおよそ2.5倍にあたる約250gの重量があります。中にも上にも具材が詰め込まれ、どこから食べても鮭を味わえる仕様です。

具材には、店舗で仕込む自家製の銀鮭西京風味噌漬けを焼いてほぐしたものを使用。脂のりの良い銀鮭を塩水処理した後、オリジナル配合の西京風味噌に漬け込み、香ばしく焼き上げています。

さらに中央にはすじこしょうゆ漬けをのせ、濃厚な味わいとまろやかな塩味を加えています。仕上げにゴマをふりかけ、香ばしさを引き立てています。

圧倒的大きさと鮭の旨み！

▲店頭販売イメージ

圧倒的なサイズと贅沢な具材を両立させた「銀鮭西京焼ほぐしおにぎり」は、鮭好きにとって満足感の高い一品となりそう。大きなおにぎりを豪快にほおばりたい人はお店をチェック！



角上魚類は地域が限られますが、関東甲信越に出店していて、スーパーの中にも入っていることがあります。おにぎりだけではなく、もちろん市場直送の鮮魚が自慢なので、お近くにある人はのぞいてみるとよさそう。

※価格は税込み表記です。