このページの本文へ

9月11日（木）のジサトラKTUはお休みです！

次回のジサトラKTUは9月18日（木）を予定しております！

2025年09月08日 07時00分更新

文● ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

9月11日のジサトラKTUは諸事情により、お休みとなります。 　
次回のジサトラKTUは9月18日の予定です！お楽しみに！


　次回9月11日の予定はこちらです！

　アスキーの自作PC大好き集団、自作虎の巻こと“ジサトラ”のメンバーと、年間100台以上のPCを組んで記事を執筆している“KTU”ことライター加藤勝明が、自作PCパーツからモバイルPC、周辺機器、PCゲームまで幅広くゆるーくおしゃべりするトーク番組です。

　「ジサトラKTU」は毎週木曜20:00から放送スタート！
　自作好きも、そうでない方も、ぜひ、ごゆるりとお楽しみくださいませ！

▽放送情報
放送日：　2025年9月18日（木）
時間　：　20:00～20:30　放送予定
番組　：　無償のOS「Bazzite」（バザイト）でPCゲームはできるの？Linuxの世界へようこそ:ジサトラKTU #392

▽出演者
ジサトライッペイ（@jisatora_ippei
加藤勝明（KTU）（@kato_kats

【お知らせ】
　「ジサトラKTU」の目次ページができました！ 過去の放送はこちらからご視聴ください。
　http://ascii.jp/elem/000/001/655/1655484/

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

アスキーTV の生放送予定

YouTube

■2025年9月8日（月）18時から生放送

iPhone 17発表直前！ 勝手予想＆盛り上げ隊の巻：スマホ総研定例会356

YouTube

■2025年9月10日（水）AM1:30から生放送！

9/10水 AM1時30分〜生放送 iPhone 17シリーズ来る!? 発表会実況解説

YouTube

■2025年9月10日（水）20:00から生放送

9/10水 20時〜生放送 iPhone発表まとめ！どれ買う？縦型配信 vol.35【つばさ的レビュー】

YouTube

■9月11日（木）のジサトラKTUはお休みです！

次回のジサトラKTUは9月18日（木）を予定しております！

YouTube

■2025年9月12日（金）お昼12時から生放送

「アスキーグルメNEWS」生放送（2025年9月12日号）

YouTube

■9/12（金）20:00から生放送

『今週のASCII.jp注目ニュース』生放送（9/6～9/12ぶん）

ASCII倶楽部 デジデジ90アーカイブ
2023年版

ASCII倶楽部 デジデジ90アーカイブ
2022年版