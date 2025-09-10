次回のジサトラKTUは9月18日（木）を予定しております！

9月11日（木）のジサトラKTUはお休みです！

9月11日のジサトラKTUは諸事情により、お休みとなります。

次回のジサトラKTUは9月18日の予定です！お楽しみに！



アスキーの自作PC大好き集団、自作虎の巻こと“ジサトラ”のメンバーと、年間100台以上のPCを組んで記事を執筆している“KTU”ことライター加藤勝明が、自作PCパーツからモバイルPC、周辺機器、PCゲームまで幅広くゆるーくおしゃべりするトーク番組です。

「ジサトラKTU」は毎週木曜20:00から放送スタート！

自作好きも、そうでない方も、ぜひ、ごゆるりとお楽しみくださいませ！

▽放送情報

放送日： 2025年9月18日（木）

時間 ： 20:00～20:30 放送予定

番組 ： 無償のOS「Bazzite」（バザイト）でPCゲームはできるの？Linuxの世界へようこそ:ジサトラKTU #392

▽出演者

ジサトライッペイ（@jisatora_ippei）

加藤勝明（KTU）（@kato_kats）