iPhone 17徹底特集！ 5.6mmと驚異の超薄型iPhone Airに、これは買いなiPhone 17と注目点多数 第15回

アップル初の純正iPhoneショルダーストラップ　約1万円

2025年09月10日 11時30分更新

文● G. Raymond　編集●ASCII

Apple

　アップルが9月10日、iPhone向けに初となるショルダータイプのストラップ「クロスボディストラップ」を発売した。価格は9980円で、ライトグレイを含む全10色のカラーバリエーションを用意する。iPhone 17シリーズやiPhone Airに対応する一部のアップル製ケースに取り付け可能だ。

　素材には100%再生ポリエチレンテレフタレート（PET）を織り込んだなめらかなウーブン生地を採用し、肩にかけても快適な着け心地を実現した。長さは最短1080mmから最長2080mmまでスライド構造で簡単に調節でき、柔軟なマグネットとステンレススチール製のスライダーがストラップをしっかりと固定する。これによって、体型や好みに合わせて長さを調整できる。カラーはネオンイエロー、ライトブルー、ブルー、パープル、シエナ、オレンジ、タン、グリーン、ライトグレイ、ブラックと豊富だ。

 

