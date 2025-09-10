アップル初の純正iPhoneショルダーストラップ　約1万円

Apple

アップルが9月10日、iPhone向けに初となるショルダータイプのストラップ「クロスボディストラップ」を発売した。価格は9980円で、ライトグレイを含む全10色のカラーバリエーションを用意する。iPhone 17シリーズやiPhone Airに対応する一部のアップル製ケースに取り付け可能だ。

素材には100%再生ポリエチレンテレフタレート（PET）を織り込んだなめらかなウーブン生地を採用し、肩にかけても快適な着け心地を実現した。長さは最短1080mmから最長2080mmまでスライド構造で簡単に調節でき、柔軟なマグネットとステンレススチール製のスライダーがストラップをしっかりと固定する。これによって、体型や好みに合わせて長さを調整できる。カラーはネオンイエロー、ライトブルー、ブルー、パープル、シエナ、オレンジ、タン、グリーン、ライトグレイ、ブラックと豊富だ。