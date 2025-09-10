カメラボタンとアクションボタンは続投！ アップル、「iPhone 17」を発表

アップル9日（現地時間）、「iPhone 17」を発表した。

ディスプレーサイズは6.3型、明るさは最大3000ニトになり、リフレッシュレートは1～120Hz。ストレージは128GBがなくなって256GBから。

SoCはA19へ進化。処理速度と省電力機能が向上し、もちろんゲームも得意。

そして様々な機能が割り当てられるアクションボタンと、カメラを起動してカメラ機能を使えるボタンは引き続き続投。

詳細は追ってお届けする。