このページの本文へ

iPhone 17徹底特集！ 5.6mmと驚異の超薄型iPhone Airに、これは買いなiPhone 17と注目点多数 第4回

カメラボタンとアクションボタンは続投！ アップル、「iPhone 17」を発表

2025年09月10日 03時15分更新

文● ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　アップル9日（現地時間）、「iPhone 17」を発表した。

　ディスプレーサイズは6.3型、明るさは最大3000ニトになり、リフレッシュレートは1～120Hz。ストレージは128GBがなくなって256GBから。

　SoCはA19へ進化。処理速度と省電力機能が向上し、もちろんゲームも得意。

　そして様々な機能が割り当てられるアクションボタンと、カメラを起動してカメラ機能を使えるボタンは引き続き続投。

　詳細は追ってお届けする。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この連載の記事
  • 角川アスキー総合研究所

デジタル用語辞典

ASCII.jp RSS2.0 配信中