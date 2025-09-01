Xトレンド解析で見る「大阪・関西万博」最新口コミ 第112回
【日刊大阪・関西万博】SNSでの注目トピックを紹介！
「会えるわけない人が来るのが万博」大阪・関西万博「カラオケ盆踊り」に明石家さんまがサプライズ登場！
万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。9月8日（月）は、「カラオケ盆踊り」に明石家さんまがサプライズ登場して話題を呼んでいる。
9月7日、明石家さんまさんが大阪・関西万博「よしもと waraii myraii館」で開催されている「盆踊りのアシタ（カラオケ盆踊り）」にサプライズで登場した。
┊✧✧✧ BEST PHOTO ✧✧✧┊— Expo2025 大阪・関西万博 (@expo2025_japan) September 7, 2025
2025.09.07
🎤😄🦖✨@yoshimoto_cojp@yoshimotoexpo#明石家さんま#EXPO2025#大阪・関西万博#きたぞ万博#HelloEXPO2025pic.twitter.com/jX0Nl4zNwt
「カラオケ盆踊り」は芸人たちが盛り上げる中、盆踊りとカラオケを楽しめる企画。来場者が楽しむ様子がX上に多数投稿されている。
万博、8歳の子どものカラオケでみんな全力で踊ってて最高だった、涙が出そうになった pic.twitter.com/v5FVfWFepL— 小川サトキ | コピーライター (@satoki_tg) August 24, 2025
イタリア館でバンドが演奏やってるそのとき、大屋根リングの向こうのよしもと館では、— 万博よろず相談所ニキ 【ろくでなしクッキー】 (@nayamerukabu) September 2, 2025
２人の男性がイタリアの名曲「フニクリ・フニクラ」を熱唱してました😆
いやー、おもしろかったしお上手でした！笑
2人とも音大出身で音楽活動もされてるとか言ってた気がします👀#カラオケ盆踊りhttps://t.co/DZUJE6VpVipic.twitter.com/GTk9gZhct9
明石家さんまさんはこの日、EXPO アリーナ「Matsuri」で開催された音楽と笑いのフェス「さんまPEACEFUL PARK 2025 @大阪・関西万博」に出演しており、このイベント終了後に飛び入り参加した。
／— よしもと waraii myraii館 (@yoshimotoexpo) September 7, 2025
よしもとwaraii myraii館
🏮盆踊りのアシタ🏮
＼
◤本日なんと！SPゲストに明石家さんま、ジミー大西、ナインティナイン・岡村、次長課長、EXITが出演‼️🎉✨️◢
さらに、カラオケ盆踊りに大阪府から吉村知事が参戦👏✨️
MCはサバンナ・高橋、ミサイルマン・西代、アキナの3組🎤… pic.twitter.com/LBO6nAqmVH
吉本館にサンマさんやで😭😭 pic.twitter.com/3dlMZ3f13v— スカイウォーカー (@Shp73WeEd5i9RFQ) September 7, 2025
これに対し、X上では「会場パニック状態ですやん」「うっわぁぁぁ！予約無で観れたなんて」「普通だと会えるわけない人が来るのが万博」「野外イベの後に元気やな～」「サービス精神旺盛やな」などのコメントが寄せられている。
