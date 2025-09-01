「会えるわけない人が来るのが万博」大阪・関西万博「カラオケ盆踊り」に明石家さんまがサプライズ登場！

万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。9月8日（月）は、「カラオケ盆踊り」に明石家さんまがサプライズ登場して話題を呼んでいる。

9月7日、明石家さんまさんが大阪・関西万博「よしもと waraii myraii館」で開催されている「盆踊りのアシタ（カラオケ盆踊り）」にサプライズで登場した。

「カラオケ盆踊り」は芸人たちが盛り上げる中、盆踊りとカラオケを楽しめる企画。来場者が楽しむ様子がX上に多数投稿されている。

明石家さんまさんはこの日、EXPO アリーナ「Matsuri」で開催された音楽と笑いのフェス「さんまPEACEFUL PARK 2025 @大阪・関西万博」に出演しており、このイベント終了後に飛び入り参加した。

／

よしもとwaraii myraii館

🏮盆踊りのアシタ🏮

＼



◤本日なんと！SPゲストに明石家さんま、ジミー大西、ナインティナイン・岡村、次長課長、EXITが出演‼️🎉✨️◢



さらに、カラオケ盆踊りに大阪府から吉村知事が参戦👏✨️



MCはサバンナ・高橋、ミサイルマン・西代、アキナの3組🎤… pic.twitter.com/LBO6nAqmVH — よしもと waraii myraii館 (@yoshimotoexpo) September 7, 2025

これに対し、X上では「会場パニック状態ですやん」「うっわぁぁぁ！予約無で観れたなんて」「普通だと会えるわけない人が来るのが万博」「野外イベの後に元気やな～」「サービス精神旺盛やな」などのコメントが寄せられている。