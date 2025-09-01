Xトレンド解析で見る「大阪・関西万博」最新口コミ 第112回

【日刊大阪・関西万博】SNSでの注目トピックを紹介！

「会えるわけない人が来るのが万博」大阪・関西万博「カラオケ盆踊り」に明石家さんまがサプライズ登場！

文●玉置泰紀（エリアLOVEWalker総合研究所）

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。9月8日（月）は、「カラオケ盆踊り」に明石家さんまがサプライズ登場して話題を呼んでいる。

　9月7日、明石家さんまさんが大阪・関西万博「よしもと waraii myraii館」で開催されている「盆踊りのアシタ（カラオケ盆踊り）」にサプライズで登場した。

　「カラオケ盆踊り」は芸人たちが盛り上げる中、盆踊りとカラオケを楽しめる企画。来場者が楽しむ様子がX上に多数投稿されている。

　明石家さんまさんはこの日、EXPO アリーナ「Matsuri」で開催された音楽と笑いのフェス「さんまPEACEFUL PARK 2025 @大阪・関西万博」に出演しており、このイベント終了後に飛び入り参加した。

　これに対し、X上では「会場パニック状態ですやん」「うっわぁぁぁ！予約無で観れたなんて」「普通だと会えるわけない人が来るのが万博」「野外イベの後に元気やな～」「サービス精神旺盛やな」などのコメントが寄せられている。

■関連サイト

『大阪・関西万博　攻略MAP ウォーカームック』

発行：株式会社角川アスキー総合研究所
発売：株式会社KADOKAWA
発売日：2025年06月30日
定価：1,078円 （本体980円＋税）
ISBN：978-4049112665
サイズ：A5判／84ページ
詳細・購入は Amazon

【目次】 大阪・関西万博とは
大阪・関西万博でやりたいコト25
万博を楽しむ「いろはのい」
エリア別攻略ガイド
大屋根リングの絶景ポイント10
東ゲートゾーン
エンパワーリングゾーン
シグネチャーゾーン
セービングゾーン
静けさの森ゾーン
コネクティングゾーン
西ゲートゾーン
フューチャーライフゾーン
コラム：万博攻略法 イベントを見るならココ！ パビリオンINDEX

大阪・関西万博　攻略MAP連動特設Webサイト公開中！

・各パビリオンに関する取材記事を随時更新！
・位置情報連動で近くのパビリオンがすぐに分かる！
・パビリオンに関する口コミを独自技術で解析し紹介
特設Webサイトはこちら！

この連載の記事

この連載の一覧へ