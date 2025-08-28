イタリア館が大屋根リングと⼀体になる︕9月7日にナショナルウィーク記念イベント開催

イタリアウィーク開催を記念し、9月7日にナショナルカラーのリボンがイタリアパビリオンと大屋根リングをつなぐイベントが開催される。

9月7日からのイタリアウィーク開催を記念し、イタリアパビリオンが万博のシンボルの⼀つ、⼤屋根リングと一体化するオープニングイベントを開催する。

このイベントでは、9⽉7⽇から始まるイタリアウィークの公式式典として続々開催されるオペラ・ディ・ローマ、スカラ座バレエ、サローネ・サテリテなどのイベントを、イタリア館と⼤屋根リングを繋げるリボンの波によって表現する。

そのほかにも、シグネチャーパビリオン「いのちの未来」とのコラボレーション展示など様々な特別イベントが開催される。

ITALIAN WEEK GRAND OPENING

オープニングイベント開催⽇時：2025年9⽉7⽇⽇） 11:00〜

場所：イタリア館〜⼤屋根リング上の08〜10通路間

設置期間：2025年9⽉7⽇（⽇）~14⽇（⽇）