Xトレンド解析で見る「大阪・関西万博」最新口コミ 第111回

【日刊大阪・関西万博】SNSでの注目トピックを紹介！

イタリア館が大屋根リングと⼀体になる︕9月7日にナショナルウィーク記念イベント開催

文●玉置泰紀（エリアLOVEWalker総合研究所）

　イタリアウィーク開催を記念し、9月7日にナショナルカラーのリボンがイタリアパビリオンと大屋根リングをつなぐイベントが開催される。

　9月7日からのイタリアウィーク開催を記念し、イタリアパビリオンが万博のシンボルの⼀つ、⼤屋根リングと一体化するオープニングイベントを開催する。

　このイベントでは、9⽉7⽇から始まるイタリアウィークの公式式典として続々開催されるオペラ・ディ・ローマ、スカラ座バレエ、サローネ・サテリテなどのイベントを、イタリア館と⼤屋根リングを繋げるリボンの波によって表現する。

イタリアパビリオンと大屋根リングの間を120本のリボンがつなぐ（画像はイメージ）。

　そのほかにも、シグネチャーパビリオン「いのちの未来」とのコラボレーション展示など様々な特別イベントが開催される。

ITALIAN WEEK GRAND OPENING

オープニングイベント開催⽇時：2025年9⽉7⽇⽇） 11:00〜
場所：イタリア館〜⼤屋根リング上の08〜10通路間
設置期間：2025年9⽉7⽇（⽇）~14⽇（⽇）

