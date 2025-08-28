Xトレンド解析で見る「大阪・関西万博」最新口コミ 第111回
【日刊大阪・関西万博】SNSでの注目トピックを紹介！
イタリア館が大屋根リングと⼀体になる︕9月7日にナショナルウィーク記念イベント開催
イタリアウィーク開催を記念し、9月7日にナショナルカラーのリボンがイタリアパビリオンと大屋根リングをつなぐイベントが開催される。
9月7日からのイタリアウィーク開催を記念し、イタリアパビリオンが万博のシンボルの⼀つ、⼤屋根リングと一体化するオープニングイベントを開催する。
このイベントでは、9⽉7⽇から始まるイタリアウィークの公式式典として続々開催されるオペラ・ディ・ローマ、スカラ座バレエ、サローネ・サテリテなどのイベントを、イタリア館と⼤屋根リングを繋げるリボンの波によって表現する。
そのほかにも、シグネチャーパビリオン「いのちの未来」とのコラボレーション展示など様々な特別イベントが開催される。
イタリアパビリオンとシグネチャーパビリオン「いのちの未来」による国際コラボレーション展示を行います🇮🇹— Expo2025 いのちの未来｜石黒浩 (@Expo2025FoL) September 2, 2025
「時空を超えた国際交流～伊東マンショロボット」
本コラボレーションは、かねてより共同研究や講演会などでイタリアと親交の深かったプロデューサー石黒浩と、マリオ・ヴァッターニ氏（2025… pic.twitter.com/2pNPmPgM2U
ITALIAN WEEK GRAND OPENING
オープニングイベント開催⽇時：2025年9⽉7⽇⽇） 11:00〜
場所：イタリア館〜⼤屋根リング上の08〜10通路間
設置期間：2025年9⽉7⽇（⽇）~14⽇（⽇）
『大阪・関西万博 攻略MAP ウォーカームック』
発行：株式会社角川アスキー総合研究所
発売：株式会社KADOKAWA
発売日：2025年06月30日
定価：1,078円 （本体980円＋税）
ISBN：978-4049112665
サイズ：A5判／84ページ
詳細・購入は Amazonへ
【目次】 大阪・関西万博とは
大阪・関西万博でやりたいコト25
万博を楽しむ「いろはのい」
エリア別攻略ガイド
大屋根リングの絶景ポイント10
東ゲートゾーン
エンパワーリングゾーン
シグネチャーゾーン
セービングゾーン
静けさの森ゾーン
コネクティングゾーン
西ゲートゾーン
フューチャーライフゾーン
コラム：万博攻略法 イベントを見るならココ！ パビリオンINDEX
大阪・関西万博 攻略MAP連動特設Webサイト公開中！
・各パビリオンに関する取材記事を随時更新！
・位置情報連動で近くのパビリオンがすぐに分かる！
・パビリオンに関する口コミを独自技術で解析し紹介
特設Webサイトはこちら！
この連載の記事
- 第110回
地方活性台風15号接近！その時万博会場は…
- 第109回
地方活性「激混み必至!?」「貴重な日に行けて光栄」天皇皇后両陛下が10月上旬に万博会場を訪問
- 第108回
地方活性「ここで隠し玉が」フランスパビリオンでショーメ展開催！オープニングに本田翼、齊藤京子、板垣李光人、NiziU、JO1など豪華ゲストが出席・気になる展示の感想は？
- 第107回
地方活性「スマホにらめっこより全然楽しい」シグネチャーパビリオン「null²」 の新しい入場方法は…「おみくじ」!?
- 第106回
地方活性「イタリア本気出しすぎ！」「このペースで追加されるならまだありそう」またしても新たな芸術品がイタリアパビリオンに！ペルジーノの「正義の旗」が到着
- 第105回
地方活性「これで少しは当日予約取りやすくなるといいなぁ」パビリオン予約を目的とした自動ツール利用者のIDが停止に
- 第104回
地方活性「復興への熱い思いが伝わってくる」石川県の魅力と能登復興への取り組みを伝えるイベント「石川県の日」開催！能登地方の祭りを万博で楽しむ
- 第103回
地方活性“ミャクミャクの友達”チェコ館のキャラクター、レネが切手に！あまりの人気ぶりにパビリオンにはファンアートが続々集結
- 第102回
地方活性「55年ぶりの大同窓会」オランダパビリオンが1970年万博のアテンダントとの再会イベントを企画・ご本人と関係者に連絡を呼びかける
- 第101回
地方活性「サザエさん一家万博へ行く」「佳子様万博会場をご訪問」「中止になった花火を万博で」週末は大阪・関西万博の話題が盛りだくさん！