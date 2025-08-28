台風15号接近！その時万博会場は…

万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。9月5日（金）は、台風15号が接近している万博会場の様子に注目が集まっている。

9月5日の早朝、台風15号が和歌山県北部に再上陸。近畿や東海、関東甲信を中心に発達した雨雲がかかっており、線状降水帯発生のリスクが高まっている。

この事態に対し、大阪万博公式は前日の9月4日に通常通りの営業を予定しているというアナウンスを行っているほか、大阪メトロなど公共交通機関の運休・遅延リスクがあることも告知が行われている。

台風15号の接近に伴い、9月5日（金）初発から、地下鉄・ニュートラムの高架部、オンデマンドバス、いまざとライナー（BRT）及び大阪シティバスにおいて運転を見合わせる場合があります。最新の気象情報と運行状況にご注意くださいますようお願いします。（2025年9月4日 16時30分更新） — Osaka Metro 運行情報 (@osakatransport) September 4, 2025

早朝から長蛇の列... !?

では、9月5日の大阪・関西万博の状況を見てみよう。

雨も止んでまさかの万博日和!?

気温が低下して過ごしやすく、悪天候で人出が少なく、パビリオンのキャンセル続出で実は万博を楽しめる最高のコンディションなのでは？という指摘が続々と上がっている。

しかし、会場内で開催予定だったイベントの延期・キャンセルも起きている。

万博日和…しかしながらこんなリスクも

「台風直撃の日なら空いてて有利だろう」と思っていくと、全身雨に濡れて体調崩すリスクだけでなく、「紙製の戦利品」もやられる可能性が高いので、気を付けてくださいね。



千円も出して買った公式スタンプパスポートが雨でゴワゴワになって後悔した者より。 — 浅葱 カレンシア (@currencia) September 5, 2025