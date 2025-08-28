Xトレンド解析で見る「大阪・関西万博」最新口コミ 第110回

【日刊大阪・関西万博】SNSでの注目トピックを紹介！

台風15号接近！その時万博会場は…

文●玉置泰紀（エリアLOVEWalker総合研究所）

　万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。9月5日（金）は、台風15号が接近している万博会場の様子に注目が集まっている。

　9月5日の早朝、台風15号が和歌山県北部に再上陸。近畿や東海、関東甲信を中心に発達した雨雲がかかっており、線状降水帯発生のリスクが高まっている。

　この事態に対し、大阪万博公式は前日の9月4日に通常通りの営業を予定しているというアナウンスを行っているほか、大阪メトロなど公共交通機関の運休・遅延リスクがあることも告知が行われている。

早朝から長蛇の列... !?

　では、9月5日の大阪・関西万博の状況を見てみよう。

雨も止んでまさかの万博日和!?

　気温が低下して過ごしやすく、悪天候で人出が少なく、パビリオンのキャンセル続出で実は万博を楽しめる最高のコンディションなのでは？という指摘が続々と上がっている。

　しかし、会場内で開催予定だったイベントの延期・キャンセルも起きている。

万博日和…しかしながらこんなリスクも

