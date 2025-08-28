Xトレンド解析で見る「大阪・関西万博」最新口コミ 第110回
【日刊大阪・関西万博】SNSでの注目トピックを紹介！
台風15号接近！その時万博会場は…
万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。9月5日（金）は、台風15号が接近している万博会場の様子に注目が集まっている。
9月5日の早朝、台風15号が和歌山県北部に再上陸。近畿や東海、関東甲信を中心に発達した雨雲がかかっており、線状降水帯発生のリスクが高まっている。
この事態に対し、大阪万博公式は前日の9月4日に通常通りの営業を予定しているというアナウンスを行っているほか、大阪メトロなど公共交通機関の運休・遅延リスクがあることも告知が行われている。
台風15号の接近に伴い、9月5日（金）初発から、地下鉄・ニュートラムの高架部、オンデマンドバス、いまざとライナー（BRT）及び大阪シティバスにおいて運転を見合わせる場合があります。最新の気象情報と運行状況にご注意くださいますようお願いします。（2025年9月4日 16時30分更新）— Osaka Metro 運行情報 (@osakatransport) September 4, 2025
【台風15号の接近に伴う9/5(金)に万博へ来場予定の皆様へのお願い】— Expo2025 大阪・関西万博 (@expo2025_japan) September 4, 2025
現在のところ通常通りの営業を予定していますが、状況次第で営業時間の変更や閉場の可能性があります。
ご来場予定の方は、最新の気象情報、交通情報、博覧会協会からの会場運営情報をご確認ください。https://t.co/HXePSPl0z2
早朝から長蛇の列... !?
では、9月5日の大阪・関西万博の状況を見てみよう。
大阪関西万博なう。9時入場を目指して、7時に東ゲートに到着。台風直撃だから少ないかもと思ってたら、めちゃくちゃ人いっぱい！既に服はびしょ濡れ。慣れてる感じのリピーターが多い。列が複数あって、迷ってたらオバチャンが教えてくれた。 pic.twitter.com/aY492S1Vit— kujisan (@kujisan73) September 4, 2025
9/5の朝7:40頃の東ゲート。— 万博よろず相談所ニキ 【ろくでなしクッキー】 (@nayamerukabu) September 4, 2025
台風の中、皆さん朝早くから凄いな、、。
レインコートやポンチョ無しで、傘だけの方も結構多いですね👀
濡れて風邪ひかないようにご注意を。#万博#夢洲pic.twitter.com/bJo78vZbJU
雨も止んでまさかの万博日和!?
気温が低下して過ごしやすく、悪天候で人出が少なく、パビリオンのキャンセル続出で実は万博を楽しめる最高のコンディションなのでは？という指摘が続々と上がっている。
2ヶ月ぶりの万博。台風の心配ありましたが、10:40入場できました。— 新井信之 (@ZQFx53hvvw878) September 5, 2025
入れたことにありがたい。
#万博入れない#台風15号 pic.twitter.com/GK1Iu5z7XR
太陽出てきやがった— AR西日本@ハワイで夢を叶えた休職中の男 (@ARnisinihon) September 5, 2025
台風直撃万博って何やったんや pic.twitter.com/LGTNLLdvVH
万博朝は大雨だったけどいまは雨やんでちょうどいい曇だし、台風のおかげで風はあるからめちゃくちゃちょうどいい！— 鳥ちゃん (@torityan96) September 5, 2025
イタリア館の当日予約も取れたから楽しみ😊
しかし、会場内で開催予定だったイベントの延期・キャンセルも起きている。
⚠️ ⚠️とても重要なお知らせ！！！ ⚠️ ⚠️— 北欧パビリオン (@nordicexpo2025) September 4, 2025
🚨 Important Announcement!!! 🚨
明日予定しておりましたザリガニパーティは、台風の影響が見込まれるため、 🔴９月７日（日） に延期となりました。明日の来場を予定してくださっていたみなさん、ごめんなさい😢… pic.twitter.com/oSSbQAH9tW
万博日和…しかしながらこんなリスクも
(今日はいつもより人が少ないから、人気 #パビリオン を回れるチャンス!?)— 藤樹(ハンモック職人） (@1REt9sBVCn5BzFn) September 5, 2025
と、思った人が大半を占めて。返って入場者が増えるパターン？
【速報】#万博 4日（木）一般来場者は13.8万人 5日（金）#台風 15号接近も“通常通り営業”（読売テレビ） https://t.co/PTj5EmGIcm
「台風直撃の日なら空いてて有利だろう」と思っていくと、全身雨に濡れて体調崩すリスクだけでなく、「紙製の戦利品」もやられる可能性が高いので、気を付けてくださいね。— 浅葱 カレンシア (@currencia) September 5, 2025
千円も出して買った公式スタンプパスポートが雨でゴワゴワになって後悔した者より。
