Xトレンド解析で見る「大阪・関西万博」最新口コミ 第109回

【日刊大阪・関西万博】SNSでの注目トピックを紹介！

「激混み必至!?」「貴重な日に行けて光栄」天皇皇后両陛下が10月上旬に万博会場を訪問

文●玉置泰紀（エリアLOVEWalker総合研究所）

　万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。9月4日（木）は、天皇皇后両陛下が10月に京都･大阪を訪問するニュースが注目を集めている。

　宮内庁は9月3日、天皇、皇后両陛下が10月に京都府と大阪府を訪問されると発表。その日程の中に大阪・関西万博会場も含まれており、国連パビリオンなどを視察される予定であることが明らかとなった。

　なお、両陛下が万博会場に足を運ばれるのは、4月の開会式以来となる。

　このニュースに対し、X上では「これまた人が集中しそうですね！佳子さまの時も、いろんな場所で出待ちされてる人たち多かったですもんね」「天皇皇后両陛下におかれましては万博会場のご視察を楽しんで頂きたいと思います」「当日は規制が大変そう」「激混み必至だけど、貴重な日に行けることを楽しもうと思います」などのコメントが寄せられている。

