Xトレンド解析で見る「大阪・関西万博」最新口コミ 第109回
【日刊大阪・関西万博】SNSでの注目トピックを紹介！
「激混み必至!?」「貴重な日に行けて光栄」天皇皇后両陛下が10月上旬に万博会場を訪問
万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。9月4日（木）は、天皇皇后両陛下が10月に京都･大阪を訪問するニュースが注目を集めている。
宮内庁は9月3日、天皇、皇后両陛下が10月に京都府と大阪府を訪問されると発表。その日程の中に大阪・関西万博会場も含まれており、国連パビリオンなどを視察される予定であることが明らかとなった。
万博「天皇皇后両陛下の行幸啓」を発表 大阪府は「奉送迎場所」を沿道に設置へ、注意事項を掲出— 吉村洋文（大阪府知事） (@hiroyoshimura) September 3, 2025
大阪府も同日、「天皇皇后両陛下におかれましては、2025年日本国際博覧会会場御視察のため、来る令和7年10月6日（月曜日）、大阪府へ行幸啓になります」と発表。 https://t.co/b40EurP473
なお、両陛下が万博会場に足を運ばれるのは、4月の開会式以来となる。
万博開会式にご出席の時の天皇皇后両陛下— ママまま (@7kZhUHycgQLLWhr) April 23, 2025
皇后さまは春🌸を思い出させる装い
今上陛下のネクタイはそれに合わせた淡いピンク
言葉は交わさずとも装いや穏やかな笑顔から、重責を担うお互いへの確かな信頼と絆が垣間見えます
ご結婚から32年
どうかこれからも末永くお幸せに#天皇家を守ろうpic.twitter.com/X9FFQfBZV9
このニュースに対し、X上では「これまた人が集中しそうですね！佳子さまの時も、いろんな場所で出待ちされてる人たち多かったですもんね」「天皇皇后両陛下におかれましては万博会場のご視察を楽しんで頂きたいと思います」「当日は規制が大変そう」「激混み必至だけど、貴重な日に行けることを楽しもうと思います」などのコメントが寄せられている。
『大阪・関西万博 攻略MAP ウォーカームック』
発行：株式会社角川アスキー総合研究所
発売：株式会社KADOKAWA
発売日：2025年06月30日
定価：1,078円 （本体980円＋税）
ISBN：978-4049112665
サイズ：A5判／84ページ
詳細・購入は Amazonへ
【目次】 大阪・関西万博とは
大阪・関西万博でやりたいコト25
万博を楽しむ「いろはのい」
エリア別攻略ガイド
大屋根リングの絶景ポイント10
東ゲートゾーン
エンパワーリングゾーン
シグネチャーゾーン
セービングゾーン
静けさの森ゾーン
コネクティングゾーン
西ゲートゾーン
フューチャーライフゾーン
コラム：万博攻略法 イベントを見るならココ！ パビリオンINDEX
大阪・関西万博 攻略MAP連動特設Webサイト公開中！
・各パビリオンに関する取材記事を随時更新！
・位置情報連動で近くのパビリオンがすぐに分かる！
・パビリオンに関する口コミを独自技術で解析し紹介
特設Webサイトはこちら！
この連載の記事
- 第108回
地方活性「ここで隠し玉が」フランスパビリオンでショーメ展開催！オープニングに本田翼、齊藤京子、板垣李光人、NiziU、JO1など豪華ゲストが出席・気になる展示の感想は？
- 第107回
地方活性「スマホにらめっこより全然楽しい」シグネチャーパビリオン「null²」 の新しい入場方法は…「おみくじ」!?
- 第106回
地方活性「イタリア本気出しすぎ！」「このペースで追加されるならまだありそう」またしても新たな芸術品がイタリアパビリオンに！ペルジーノの「正義の旗」が到着
- 第105回
地方活性「これで少しは当日予約取りやすくなるといいなぁ」パビリオン予約を目的とした自動ツール利用者のIDが停止に
- 第104回
地方活性「復興への熱い思いが伝わってくる」石川県の魅力と能登復興への取り組みを伝えるイベント「石川県の日」開催！能登地方の祭りを万博で楽しむ
- 第103回
地方活性“ミャクミャクの友達”チェコ館のキャラクター、レネが切手に！あまりの人気ぶりにパビリオンにはファンアートが続々集結
- 第102回
地方活性「55年ぶりの大同窓会」オランダパビリオンが1970年万博のアテンダントとの再会イベントを企画・ご本人と関係者に連絡を呼びかける
- 第101回
地方活性「サザエさん一家万博へ行く」「佳子様万博会場をご訪問」「中止になった花火を万博で」週末は大阪・関西万博の話題が盛りだくさん！
- 第100回
地方活性万博でリピーター続出の「ハンガリー・パビリオン」はリアル音楽体験でカルパチアの森に飛んでいける唯一無二の空間
- 第99回
地方活性「オールナイト万博」でチェコとポルトガルが"神パビリオン"と大絶賛！ インドネシアパビリオンは「ヨヤクナシガールズ」「JKT48」効果で大人気