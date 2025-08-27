Xトレンド解析で見る「大阪・関西万博」最新口コミ 第108回
【日刊大阪・関西万博】SNSでの注目トピックを紹介！
「ここで隠し玉が」フランスパビリオンでショーメ展開催！オープニングに本田翼、齊藤京子、板垣李光人、NiziU、JO1など豪華ゲストが出席・気になる展示の感想は？
万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。9月3日（水）は、フランスパビリオンで開催中の『ショーメ、自然美への賛歌』展とそのオープニングイベントが注目を集めている。
9月1日から10月13日まで、大阪・関西万博フランスパビリオンでは高級宝飾ブランド「ショーメ」の特別展「Chaumet, an Ode to Living Nature- ショーメ、自然美への賛歌 -」が開催されている。
この展覧会ではショーメのジュエリーを媒介に多様な自然への愛、職人技への愛、フランスへの愛、フランスの日本への愛など、あらゆる愛の讃歌を表現する。
豪華ゲストがオープニングイベントに続々登場
また、9月1日にはオープニングイベントが開催され、ブランドアンバサダーの朝比奈彩をはじめ、板垣李光人、大谷亮平、齊藤京子、JO1の佐藤景瑚、瀬戸康史、西野七瀬、卓球の早田ひな、ヒコロヒー、本田翼、柚希礼音,NiziUのRIMAなど豪華ゲストが登場した。
気になる展覧会の感想は？
また、X上には早くも展覧会を訪れた感想が投稿されている。
そういえば万博のフランス館で昨日からのショーメのやつ見てきました。こんなん全部欲しいだろ！！何千万すんだよ！！！！（そして今日ショーメで再び現物を見て頭を抱えた） pic.twitter.com/cSlc6IRd0b— ゆらは🌺 (@fu_ull) September 2, 2025
今回の行事ではショーメの持つコレクションの中でも歴史あるティアラを解説付きで特別に見せて頂く時間もあり…自然の命や美しさを讃えるショーメの真髄と今回の万博テーマとの結び付きも感じた瞬間でした。一般の展示は稲穂、パンジー、鳥モチーフの3つティアラがあり特にパンジーが可愛くてお花の… pic.twitter.com/PiKFkZwZx9— かちいぬちゃん🐶 (@kachiinuchan) September 1, 2025
