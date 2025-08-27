Xトレンド解析で見る「大阪・関西万博」最新口コミ 第108回

【日刊大阪・関西万博】SNSでの注目トピックを紹介！

「ここで隠し玉が」フランスパビリオンでショーメ展開催！オープニングに本田翼、齊藤京子、板垣李光人、NiziU、JO1など豪華ゲストが出席・気になる展示の感想は？

文●玉置泰紀（エリアLOVEWalker総合研究所）

　万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。9月3日（水）は、フランスパビリオンで開催中の『ショーメ、自然美への賛歌』展とそのオープニングイベントが注目を集めている。

　9月1日から10月13日まで、大阪・関西万博フランスパビリオンでは高級宝飾ブランド「ショーメ」の特別展「Chaumet, an Ode to Living Nature- ショーメ、自然美への賛歌 -」が開催されている。

　この展覧会ではショーメのジュエリーを媒介に多様な自然への愛、職人技への愛、フランスへの愛、フランスの日本への愛など、あらゆる愛の讃歌を表現する。

豪華ゲストがオープニングイベントに続々登場

　また、9月1日にはオープニングイベントが開催され、ブランドアンバサダーの朝比奈彩をはじめ、板垣李光人、大谷亮平、齊藤京子、JO1の佐藤景瑚、瀬戸康史、西野七瀬、卓球の早田ひな、ヒコロヒー、本田翼、柚希礼音,NiziUのRIMAなど豪華ゲストが登場した。

気になる展覧会の感想は？

　また、X上には早くも展覧会を訪れた感想が投稿されている。

