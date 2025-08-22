Xトレンド解析で見る「大阪・関西万博」最新口コミ 第107回

【日刊大阪・関西万博】SNSでの注目トピックを紹介！

「スマホにらめっこより全然楽しい」シグネチャーパビリオン「null²」 の新しい入場方法は…「おみくじ」!?

文●玉置泰紀（エリアLOVEWalker総合研究所）

　万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。9月2日（火）は、シグネチャーパビリオン「null²」の新しい入場方法が話題となっている。。

　落合陽一さんがプロデュースするシグネチャーパビリオン「null²」の新しい入場方法が9月1日から実装されて話題を呼んでいる。

　新しく導入された入場方法はなんと「おみくじ」。このおみくじは日下部民藝館に創建された、ヌルの神様を祀る「計算機自然神社」のデジタルおみくじのnull²版。おみくじで「ヌル吉」を引くとnull²のダイアログモードに入場できる（同伴者も入場可）。なお、おみくじの配布時間はゲリラ実施で、混雑を避けるため実施は直前に告知するという。

　これに対し、X上では「整理券の不毛な争奪戦を回避しつつ、現場で抽選、即結果が出る。そして外れても〝ヌルおみくじ〟で遊べたオマケが付いてくる」「同じ運試しでもスマホにらめっこより全然楽しい」「まさかのおみくじ入場とは」「入場できなくても引きたかったな」「なるべく多くの来場者にnull2を体験してもらいたいと試行錯誤してる姿勢に「作って終わりじゃない」感じが伝わってくる」などのコメントが寄せられている。

