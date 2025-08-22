Xトレンド解析で見る「大阪・関西万博」最新口コミ 第107回
【日刊大阪・関西万博】SNSでの注目トピックを紹介！
「スマホにらめっこより全然楽しい」シグネチャーパビリオン「null²」 の新しい入場方法は…「おみくじ」!?
万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。9月2日（火）は、シグネチャーパビリオン「null²」の新しい入場方法が話題となっている。。
落合陽一さんがプロデュースするシグネチャーパビリオン「null²」の新しい入場方法が9月1日から実装されて話題を呼んでいる。
9/1ですね！ 約束のnull²の新しい入場を発表します！ 多分このあとの公式からアナウンスがありますが，本日16:00から「おみくじ入場」がスタートします．おみくじは誰でも引けます，「ﾇﾙ吉」を引いた人はそのまま入場できます！ #null2#expo2025pic.twitter.com/q7kqDebbbu— 落合陽一 Yoichi OCHIAI (@ochyai) September 1, 2025
新しく導入された入場方法はなんと「おみくじ」。このおみくじは日下部民藝館に創建された、ヌルの神様を祀る「計算機自然神社」のデジタルおみくじのnull²版。おみくじで「ヌル吉」を引くとnull²のダイアログモードに入場できる（同伴者も入場可）。なお、おみくじの配布時間はゲリラ実施で、混雑を避けるため実施は直前に告知するという。
【100日後にヌルになるパビリオン：カウントダウン・イベント】— Expo2025 「null²（ﾇﾙﾇﾙ）」シグネチャーパビリオン公式 (@expo2025_null2) September 1, 2025
あと42日!「どちらにしようかなﾇﾙの神様のいうとおり null²版」おみくじ入場開始。
岐阜県高山市の日下部民藝館に創建された「計算機自然神社」で参拝者が引くデジタルおみくじのnull²版ができました！… pic.twitter.com/f3utThTOak
これに対し、X上では「整理券の不毛な争奪戦を回避しつつ、現場で抽選、即結果が出る。そして外れても〝ヌルおみくじ〟で遊べたオマケが付いてくる」「同じ運試しでもスマホにらめっこより全然楽しい」「まさかのおみくじ入場とは」「入場できなくても引きたかったな」「なるべく多くの来場者にnull2を体験してもらいたいと試行錯誤してる姿勢に「作って終わりじゃない」感じが伝わってくる」などのコメントが寄せられている。
