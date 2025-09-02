スクウェアより1994年9月2日に発売したスーパーファミコン用ソフト「ライブ・ア・ライブ（LIVE A LIVE）」が、2025年9月をもって31周年を迎えた。

例年、YouTubeのライブ配信やコンサートなどで開発者とファンが祝福するのが恒例となっているが、今年は当時のディレクターにしてリメイク版のプロデューサーでもある時田貴司氏が自身のXにてスペースを開催。

作曲家の下村陽子氏、リメイク版ディレクターの佐々木瞬氏など関係者が多数集結し、「LIVEALIVE31周年カウントダウン」トークをした。平日深夜にもかかわらず、400人以上のライブアライバーがリスナーとして参加したという。

本作は2022年7月にリメイク版「ライブアライブ」が発売。HD-2Dの美しいグラフィックで、当時の思い出を損なうことなく現代クオリティに生まれ変わった。

Nintendo Switch／PS5／PS4版が9月10日まで、7480円→2992円（60％オフ）のセールを実施中。この機会に「伝説のRPG」をプレイしてみてはいかがだろうか。

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000048915

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0082-PPSA08176_00-PS5JP00LIVEALIVE

【ゲーム情報】

タイトル：ライブアライブ

ジャンル：RPG

販売：スクウェア・エニックス

開発：ヒストリア＆SQEX浅野チーム

プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／PC（Steam）

発売日：

Switch：発売中（2022年7月22日）

PS5／PS4：発売中（2023年4月27日）

PC（Steam）：発売中（2023年4月28日）

価格：

通常版：7480円（パッケージ／ダウンロード）

PS5／PS4／Steam版コレクターズエディションII：2万2000円（パッケージ）

CERO：B（12歳以上対象）

