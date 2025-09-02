【60％オフ】「ライブ・ア・ライブ」祝31周年 今だけ7480円→2992円 あの世で俺に詫び続けろおぉぉぉ!!
2025年09月02日 12時05分更新
スクウェアより1994年9月2日に発売したスーパーファミコン用ソフト「ライブ・ア・ライブ（LIVE A LIVE）」が、2025年9月をもって31周年を迎えた。
例年、YouTubeのライブ配信やコンサートなどで開発者とファンが祝福するのが恒例となっているが、今年は当時のディレクターにしてリメイク版のプロデューサーでもある時田貴司氏が自身のXにてスペースを開催。
作曲家の下村陽子氏、リメイク版ディレクターの佐々木瞬氏など関係者が多数集結し、「LIVEALIVE31周年カウントダウン」トークをした。平日深夜にもかかわらず、400人以上のライブアライバーがリスナーとして参加したという。
#ライブアライブ#LIVEALIVE— Takashi Tokita / 時田貴司 (@Takashi_Tokita) August 31, 2025
31周年カウントダウン！
2025年9月1日23:45より！
お好みのお飲み物、たい焼き、天むす、桃まん、なおり草、こんなモンなどご用意してご参加ください！#LIVEALIVE31周年 でポストよろしくお願いします。https://t.co/g68duRKUky
本作は2022年7月にリメイク版「ライブアライブ」が発売。HD-2Dの美しいグラフィックで、当時の思い出を損なうことなく現代クオリティに生まれ変わった。
Nintendo Switch／PS5／PS4版が9月10日まで、7480円→2992円（60％オフ）のセールを実施中。この機会に「伝説のRPG」をプレイしてみてはいかがだろうか。
・マイニンテンドーストアはこちら
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000048915
・PS Storeはこちら
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0082-PPSA08176_00-PS5JP00LIVEALIVE
【ゲーム情報】
タイトル：ライブアライブ
ジャンル：RPG
販売：スクウェア・エニックス
開発：ヒストリア＆SQEX浅野チーム
プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／PC（Steam）
発売日：
Switch：発売中（2022年7月22日）
PS5／PS4：発売中（2023年4月27日）
PC（Steam）：発売中（2023年4月28日）
価格：
通常版：7480円（パッケージ／ダウンロード）
PS5／PS4／Steam版コレクターズエディションII：2万2000円（パッケージ）
CERO：B（12歳以上対象）
© 1994, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
CHARACTER DESIGN
© 1994, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD.
© 1994, SHOGAKUKAN Inc.
Gosho Aoyama, Yoshihide Fujiwara, Osamu Ishiwata , Yoshinori Kobayashi, Ryouji Minagawa , Kazuhiko Shimamoto , Yumi Tamura
