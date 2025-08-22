Xトレンド解析で見る「大阪・関西万博」最新口コミ 第106回

【日刊大阪・関西万博】SNSでの注目トピックを紹介！

「イタリア本気出しすぎ！」「このペースで追加されるならまだありそう」またしても新たな芸術品がイタリアパビリオンに！ペルジーノの「正義の旗」が到着

文●玉置泰紀（エリアLOVEWalker総合研究所）

　万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。9月1日（月）は、イタリアパビリオンの新たな展示品、ペルジーノの「正義の旗」が話題となっている。

　イタリアパビリオンが新たな美術作品として、イタリア国外では初の展示となるピエトロ・ペルジーノの傑作『正義の旗』を公開した。

　ピエトロ・ペルジーノはルネサンス期に活躍した画家で、イタリア中から発注を受け「神のごとき画家」と賞賛された。ルネサンスの三大巨匠の一人、ラファエロが若き日に師事したことでも知られる。

　これに対し、X上では「8時間掛けて並んでようやく見れたと思ったら次のお代わり来てた」「万博終わったらイタリアの国宝展をやって欲しい」「イタリアがずっと本気でいてくれるの本当に感謝しかない」「このペースで追加されるならまだありそう」「イタリア館だけあと3年ぐらいやらないかな」などのコメントが寄せられている。

　また、イタリアパビリオンは閉館直前にDJイベントを実施。こちらも大きな盛り上がりを見せており、X上には「やっぱ万博でオールのDJイベントやってほしい」「なんか万博楽しそうだな」などの意見が投稿されていた。

■関連サイト

