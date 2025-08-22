Xトレンド解析で見る「大阪・関西万博」最新口コミ 第106回
【日刊大阪・関西万博】SNSでの注目トピックを紹介！
「イタリア本気出しすぎ！」「このペースで追加されるならまだありそう」またしても新たな芸術品がイタリアパビリオンに！ペルジーノの「正義の旗」が到着
万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。9月1日（月）は、イタリアパビリオンの新たな展示品、ペルジーノの「正義の旗」が話題となっている。
イタリアパビリオンが新たな美術作品として、イタリア国外では初の展示となるピエトロ・ペルジーノの傑作『正義の旗』を公開した。
ラファエロの師、ペルジーノの登場です！— Italy Expo 2025 Osaka (@ItalyExpo2025) August 31, 2025
2025大阪・関西万博イタリア館で「正義の旗」をご覧ください！
🇮🇹#イタリア館#大阪#万博2025#PadiglioneItalia#Umbria#Expo2025#Osaka@RegioneUmbria@expo2025_japan@mariovattanipic.twitter.com/mmOOvf0XO6
ピエトロ・ペルジーノはルネサンス期に活躍した画家で、イタリア中から発注を受け「神のごとき画家」と賞賛された。ルネサンスの三大巨匠の一人、ラファエロが若き日に師事したことでも知られる。
これに対し、X上では「8時間掛けて並んでようやく見れたと思ったら次のお代わり来てた」「万博終わったらイタリアの国宝展をやって欲しい」「イタリアがずっと本気でいてくれるの本当に感謝しかない」「このペースで追加されるならまだありそう」「イタリア館だけあと3年ぐらいやらないかな」などのコメントが寄せられている。
イタリア館が壊れてました— ふーと (@hoot_1018) August 30, 2025
帰ろうとして21:00前に通りがかるとDJイベント
皆で盛り上がりハイタッチしながら楽しんで気がついたら21時50分、流石に警備員さんも必死の形相で退場を叫び出す
一般人は締め出されましたがイタリア館関係者の皆さんはまだ続行していた模様🤣#EXPO2025#大阪・関西万博pic.twitter.com/pUgC08uYUx
また、イタリアパビリオンは閉館直前にDJイベントを実施。こちらも大きな盛り上がりを見せており、X上には「やっぱ万博でオールのDJイベントやってほしい」「なんか万博楽しそうだな」などの意見が投稿されていた。
