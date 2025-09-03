このページの本文へ

人気お絵描きアプリ「アイビスペイント」Mac版ついに発売

2025年09月03日 12時55分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

Mac版アプリの宣伝

　アイビスは8月28日、ペイントアプリ「ibisPaint（アイビスペイント）」のMac版をリリースした。価格は月額500円から。

　ibisPaintは、世界累計4.9億ダウンロードを誇る人気のペイントアプリ。今回、Mac版が加わったことで、モバイル版（iOS／iPadOS／Android）とデスクトップ版（Windows／macOS）をあわせて5つのプラットフォームに対応する形となった。

　Mac版はアップルのMac App Storeからダウンロード可能。プランは1日1時間まで基本機能を利用できる体験版モード（無料）、一部機能のみ制限された買い切り型の「プロアドオン」（5000円）、全機能を利用できる継続課金型の「プレミアム会員」（月額500円／年額3000円）の3種類だ。

●動作環境

OS：macOS 11 Big Sur以降
CPU：Intelプロセッサー／Appleシリコン
メモリー：最低4GB／推奨8GB以上
ストレージ空き容量：2GB以上
ディスプレー：XGA （1024 x 768） 以上
インターネット接続：アプリのダウンロードや一部機能の使用、購入時に必要
入力対応フォーマット：BMP／JPEG／PNG／HEIC／TIFF／PSD／IPV
出力対応フォーマット：JPEG／PNG／PSD／IPV

