人気お絵描きアプリ「アイビスペイント」Mac版ついに発売

アイビスは8月28日、ペイントアプリ「ibisPaint（アイビスペイント）」のMac版をリリースした。価格は月額500円から。

ibisPaintは、世界累計4.9億ダウンロードを誇る人気のペイントアプリ。今回、Mac版が加わったことで、モバイル版（iOS／iPadOS／Android）とデスクトップ版（Windows／macOS）をあわせて5つのプラットフォームに対応する形となった。

Mac版はアップルのMac App Storeからダウンロード可能。プランは1日1時間まで基本機能を利用できる体験版モード（無料）、一部機能のみ制限された買い切り型の「プロアドオン」（5000円）、全機能を利用できる継続課金型の「プレミアム会員」（月額500円／年額3000円）の3種類だ。