アマゾン、レジェンド級の漫画全巻50％還元　「H2」「攻殻機動隊」など3日間限定

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

Amazon.co.jpでは9月7日まで、「Kindle本マンガフェス第1弾」として、レジェンド級の作品が全巻50%ポイント還元になるキャンペーンを開催している。

対象作品は多岐に渡り、『H2』（あだち充）、『攻殻機動隊』（士郎正宗）、『赤ずきんチャチャ』（彩花みん）、『こどものおもちゃ』（小花美穂）といった人気作品も多数カバー。この機会に、好きな作品や気になっていた作品をチェックしてみるのもよさそうだ。

なお、作品によっては、一部のバージョン（完全版など）がキャンペーン対象外となるケースもある。購入前に還元されるポイント数をしっかり確認しておこう。