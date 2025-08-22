Xトレンド解析で見る「大阪・関西万博」最新口コミ 第105回

【日刊大阪・関西万博】SNSでの注目トピックを紹介！

「これで少しは当日予約取りやすくなるといいなぁ」パビリオン予約を目的とした自動ツール利用者のIDが停止に

文●玉置泰紀（エリアLOVEWalker総合研究所）

　万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。8月28日（木）は、パビリオンの当日予約を目的とした自動ツール利用者のID停止が話題となっている。

　日本国際博覧会協会は8月28日、パビリオンの当日予約を目的にした「自動で過度なアクセスを試みるツール」により、8月26日にサイト運営が妨害されたとして、ツールを使ったユーザーIDとチケットIDの利用を停止したと発表した。

　パビリオン入場の当日予約と事前予約はともに競争が激しく、キャンセルによる空き枠や定時で行われる予約枠の開放を狙った争奪戦が行われている。これに対し、手動でサイトをリロードするのではなく、高速リロードを自動で行うツールを使用するユーザーが一部いたことで、サイトに負荷がかかり運営に支障をきたしていた。

　これに対し、X上では「まあ、アクセス連打って昔は普通に素人でも出来るweb攻撃として使われてたわけだしな」「空き枠予約、当日予約、取りやすくなるといいなぁ」「対応ありがとうございます」「入場予約の自動化ツール広めてる人と使ってる人にもペナルティを」「みんな万博を楽しみたくて改善要望してる熱量が伝わった。みんな万博大好きじゃん」などのコメントが寄せられている。

