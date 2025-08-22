Xトレンド解析で見る「大阪・関西万博」最新口コミ 第105回
【日刊大阪・関西万博】SNSでの注目トピックを紹介！
「これで少しは当日予約取りやすくなるといいなぁ」パビリオン予約を目的とした自動ツール利用者のIDが停止に
万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。8月28日（木）は、パビリオンの当日予約を目的とした自動ツール利用者のID停止が話題となっている。
日本国際博覧会協会は8月28日、パビリオンの当日予約を目的にした「自動で過度なアクセスを試みるツール」により、8月26日にサイト運営が妨害されたとして、ツールを使ったユーザーIDとチケットIDの利用を停止したと発表した。
EXPO2025デジタルチケットサイトの運営が妨害される事象が発生したことを受け、当該行為者の万博IDやチケットIDの利用停止処理を行いました。— Expo2025 大阪・関西万博 (@expo2025_japan) August 28, 2025
今後も必要に応じてしかるべき対応を行います。
大阪・関西万博の円滑な運営のためご協力をお願い申し上げます。https://t.co/GVXv7GbNI8
パビリオン入場の当日予約と事前予約はともに競争が激しく、キャンセルによる空き枠や定時で行われる予約枠の開放を狙った争奪戦が行われている。これに対し、手動でサイトをリロードするのではなく、高速リロードを自動で行うツールを使用するユーザーが一部いたことで、サイトに負荷がかかり運営に支障をきたしていた。
これに対し、X上では「まあ、アクセス連打って昔は普通に素人でも出来るweb攻撃として使われてたわけだしな」「空き枠予約、当日予約、取りやすくなるといいなぁ」「対応ありがとうございます」「入場予約の自動化ツール広めてる人と使ってる人にもペナルティを」「みんな万博を楽しみたくて改善要望してる熱量が伝わった。みんな万博大好きじゃん」などのコメントが寄せられている。
『大阪・関西万博 攻略MAP ウォーカームック』
発行：株式会社角川アスキー総合研究所
発売：株式会社KADOKAWA
発売日：2025年06月30日
定価：1,078円 （本体980円＋税）
ISBN：978-4049112665
サイズ：A5判／84ページ
詳細・購入は Amazonへ
【目次】 大阪・関西万博とは
大阪・関西万博でやりたいコト25
万博を楽しむ「いろはのい」
エリア別攻略ガイド
大屋根リングの絶景ポイント10
東ゲートゾーン
エンパワーリングゾーン
シグネチャーゾーン
セービングゾーン
静けさの森ゾーン
コネクティングゾーン
西ゲートゾーン
フューチャーライフゾーン
コラム：万博攻略法 イベントを見るならココ！ パビリオンINDEX
大阪・関西万博 攻略MAP連動特設Webサイト公開中！
・各パビリオンに関する取材記事を随時更新！
・位置情報連動で近くのパビリオンがすぐに分かる！
・パビリオンに関する口コミを独自技術で解析し紹介
特設Webサイトはこちら！
