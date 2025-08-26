天然えび120円など！スシロー「赤しゃり×天然魚」期間限定で開催

スシローは8月27日から、「天然魚」をはじめとする全ネタを「赤しゃり」で提供する「スシローの赤しゃり×天然魚」を開催します。

赤しゃりは、長期熟成酒粕を使用した赤酢に砂糖と北海道産てんさい糖を加えることで、酸味と甘みが程よく調和し、魚の旨さを引き立てる味わいが特徴です。

▲天然赤えび2貫 120円～

ぷりぷりとした食感と甘みを持つ天然赤えびをふり塩で仕上げた一皿です。本フェアの目玉商品として、2貫で120円～というお手頃価格で登場します。

▲天然本鮪ねぎとろと塩こんぶ手巻 360円～

脂の旨みが濃厚な天然本鮪のねぎとろに塩こんぶの塩味を合わせ、香り高い有明海産一番摘み海苔で巻いた贅沢な手巻です。

▲青森産 金目鯛の炙り 280円～

高級魚としても知られる金目鯛の皮目を炙ることで、脂の旨みと甘みを引き立てています。

▲九州産そでいか 180円～

柔らかさともっちりとした食感に加え、ほどよい甘みを味わえる一皿です。

▲天然真あじ 180円～

いずれの商品も販売予定数に達し次第終了となります。また、一部店舗や持ち帰り専門店では取り扱いがありません。

長期熟成の赤酢仕上げ！

赤しゃりはまろやかな酸味と甘みが特徴で、ネタの旨さを一層引き立てる仕上がりになっているそう。

普段の白いしゃりとは違ったコクとまろやかさがあるので、同じネタでも味の印象が変わりそうです。赤酢の個性がどの魚に一番合うのか、実際に食べて確かめてみては？

※価格は税込み表記です。