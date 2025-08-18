Xトレンド解析で見る「大阪・関西万博」最新口コミ 第101回
【日刊大阪・関西万博】SNSでの注目トピックを紹介！
「サザエさん一家万博へ行く」「佳子様万博会場をご訪問」「中止になった花火を万博で」週末は大阪・関西万博の話題が盛りだくさん！
万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。8月25日（月）は、『サザエさん』での磯野一家が万博へ行くエピソードの放映、佳子内親王殿下の万博訪問など週末に注目を集めた話題を三本まとめて紹介する。
『サザエさん』で1970年と2025年の万博エピソードを放映
8月24日に放送された『サザエさん』は万博開催スペシャルと題し、55年前に放送された「サザエ万博へ行く」の再放送と大阪・関西万博を磯野一家が訪れる新作アニメ、「サザエ再び万博へ行く」の2本が放送された。
新作エピソードでは磯野一家が大屋根リングや日本館を巡る様子が描かれたほか、特別ゲストとして藤原紀香さんと片岡愛之助さんが出演した。
＼🔵５５周年イヤー ㊗️！万博開催スペシャル🔴／— フジテレビ (@fujitv) August 23, 2025
今夜6時30分『#サザエさん』
🏡サザエ万博へ行く
サザエたちは1970年開催の大阪万博に来ていた。
太陽の塔の前で写真を撮ったり、
英語のコミュニケーションに四苦八苦して
動く歩道で景色を見ているうちに… pic.twitter.com/Yczxx3ybLl
これに対し、X上では「1970年から2025年と全く年を取らない皆さん方」「サザエさん一家はスマホ誰も持ってないからどうやって予約したんかなぁー」とサザエさん一家にツッコミを入れる声の他、「2025年大阪万博の会場内の位置関係がしっかりしていて、ロケハンかなりきっちりしたのだろうなと思う」と新作のクオリティに賛辞を贈る声などが上がっていた。
佳子さまが万博会場をご訪問
8月23日、秋篠宮家の次女、佳子内親王殿下が大阪・関西万博を視察。「日本館」「夜の地球EarthatNight」「ブラジルパビリオン」「ペルーパビリオン」などを訪問された。なお、多くの来場者が撮影した佳子様の姿をSNSに投稿。大きな注目を集めている。
万博へお成りの佳子さま— ロン (@rongille) August 24, 2025
撮影させていただきました。#大阪関西万博#佳子さまpic.twitter.com/nT7hf5cXmi
佳子さま、きれいな方でした🍶*ˊᵕˋ)੭#万博#皇室pic.twitter.com/nckH5ETmQc— milk crown 🍼🐄=͟͟͞͞ (@milk_crown51) August 24, 2025
本日午前、大阪関西万博へ向かわれる佳子さま。— kzm (@j83665) August 23, 2025
通過わずか数秒でしたがカメラで連写。後からデータ拝見して驚きました。全てのコマで表情が違うんですよ。全てがベストショット。
作り笑いではない、もう引き込まれるようなこの笑顔。この一枚、多分隣にいたお子さんを発見した瞬間かなって思います。 pic.twitter.com/xCeVlreFkN
これに対し、X上では「笑顔がすてき」「初めて万博行けば良かったと思った」「本当にお綺麗な方」「いつも佳子さまにしか似合わないファッションをしていて素敵」などの声が寄せられている。
今年中止になった花火大会の花火が万博会場に集結
また、同じく8月23日には悪天候や、物価高騰による資金難などで今年中止となった花火大会で使用される予定だった花火玉が全国の7自治体から集められ、万博会場で打ち上げられた。
万博花火、今日8/23のは各地で中止になった花火大会の花火を寄せ集めたスペシャル花火です。— K.Shigematsu (@shigemac) August 23, 2025
やはり大型花火は迫力が凄いわ。#EXPO2025#大阪・関西万博#万博花火pic.twitter.com/Q3N7wyTjp8
3回目の万博は、全国各地で中止になった花火大会の花火の打ち上げ。— フクダサン (@fukusheva) August 24, 2025
18時から大屋根リングに向かう人の流れに乗って待ち続けたけど、最高に綺麗な花火が見れて感動でした(^^)#EXPO2025#万博花火#大阪・関西万博#JapanFireworksExpopic.twitter.com/Shd9iu4Uhb
この花火打ち上げに対し、X上では「良いもの見られて良かった」「各地の中止した花火が開花できて良かった」などのコメントが寄せられている。
