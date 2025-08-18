「サザエさん一家万博へ行く」「佳子様万博会場をご訪問」「中止になった花火を万博で」週末は大阪・関西万博の話題が盛りだくさん！

万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。8月25日（月）は、『サザエさん』での磯野一家が万博へ行くエピソードの放映、佳子内親王殿下の万博訪問など週末に注目を集めた話題を三本まとめて紹介する。

『サザエさん』で1970年と2025年の万博エピソードを放映

8月24日に放送された『サザエさん』は万博開催スペシャルと題し、55年前に放送された「サザエ万博へ行く」の再放送と大阪・関西万博を磯野一家が訪れる新作アニメ、「サザエ再び万博へ行く」の2本が放送された。

新作エピソードでは磯野一家が大屋根リングや日本館を巡る様子が描かれたほか、特別ゲストとして藤原紀香さんと片岡愛之助さんが出演した。

これに対し、X上では「1970年から2025年と全く年を取らない皆さん方」「サザエさん一家はスマホ誰も持ってないからどうやって予約したんかなぁー」とサザエさん一家にツッコミを入れる声の他、「2025年大阪万博の会場内の位置関係がしっかりしていて、ロケハンかなりきっちりしたのだろうなと思う」と新作のクオリティに賛辞を贈る声などが上がっていた。

佳子さまが万博会場をご訪問

8月23日、秋篠宮家の次女、佳子内親王殿下が大阪・関西万博を視察。「日本館」「夜の地球EarthatNight」「ブラジルパビリオン」「ペルーパビリオン」などを訪問された。なお、多くの来場者が撮影した佳子様の姿をSNSに投稿。大きな注目を集めている。

これに対し、X上では「笑顔がすてき」「初めて万博行けば良かったと思った」「本当にお綺麗な方」「いつも佳子さまにしか似合わないファッションをしていて素敵」などの声が寄せられている。

今年中止になった花火大会の花火が万博会場に集結

また、同じく8月23日には悪天候や、物価高騰による資金難などで今年中止となった花火大会で使用される予定だった花火玉が全国の7自治体から集められ、万博会場で打ち上げられた。

この花火打ち上げに対し、X上では「良いもの見られて良かった」「各地の中止した花火が開花できて良かった」などのコメントが寄せられている。