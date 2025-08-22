Battlestale Gamesは8月22日、ハードコアなサバイバル体験ができるオンラインFPS「Escape from Tarkov（タルコフ）」について、正式リリースとなる「1.0」を11月15日に配信すると告知した。あわせて「Prepare for Escape（脱出に備えよ）」とするトレーラーを公開している。

映像では激しい銃撃戦を繰り広げる男たちと、プログラミングをする人物を描写。意味深に映し出される数字「15.11.25」という数字がリリース日を表しているようだ。

本作は、内紛により無法地帯と化した架空の都市「Tarkov（タルコフ）」から脱出を図るゲーム。脱出のためにはNPCだけでなく、プレイヤー同士でも限られた資源を奪い合う必要がある。そして「死んだらすべてを喪う」ハードさがゲーマーに刺さり、ストリーマーなどの間でも人気を博している作品だ。

2016年のアルファベータ、2017年のクローズドベータから数えて8年目にしてついに正式リリースとなる。

なお、リリース日以上の情報は記事執筆時点で未発表。もう少し先の話になるので、今のうちに予習しておくのもいいだろう。

ASCIIでは本作のレビュー記事も掲載中。「どんなゲーム？」という人は、一読してもらえれば幸いだ。

Let’s gooooooo! — Nikita Buyanov (@nikgeneburn) August 21, 2025

