「タルコフ」11月15日正式リリース決定 ベータに8年間かけたハードコアサバイバルFPS
2025年08月22日 15時30分更新
Battlestale Gamesは8月22日、ハードコアなサバイバル体験ができるオンラインFPS「Escape from Tarkov（タルコフ）」について、正式リリースとなる「1.0」を11月15日に配信すると告知した。あわせて「Prepare for Escape（脱出に備えよ）」とするトレーラーを公開している。
映像では激しい銃撃戦を繰り広げる男たちと、プログラミングをする人物を描写。意味深に映し出される数字「15.11.25」という数字がリリース日を表しているようだ。
本作は、内紛により無法地帯と化した架空の都市「Tarkov（タルコフ）」から脱出を図るゲーム。脱出のためにはNPCだけでなく、プレイヤー同士でも限られた資源を奪い合う必要がある。そして「死んだらすべてを喪う」ハードさがゲーマーに刺さり、ストリーマーなどの間でも人気を博している作品だ。
2016年のアルファベータ、2017年のクローズドベータから数えて8年目にしてついに正式リリースとなる。
なお、リリース日以上の情報は記事執筆時点で未発表。もう少し先の話になるので、今のうちに予習しておくのもいいだろう。
ASCIIでは本作のレビュー記事も掲載中。「どんなゲーム？」という人は、一読してもらえれば幸いだ。
●息が詰まるほどの緊張感、ロシア産FPS「Escape from Tarkov」はハードコアなサバイバル体験ができる注目作
https://ascii.jp/elem/000/004/004/4004718/
●レッツ・タルコフ！ オンラインFPS「Escape from Tarkov」のリアルすぎるミリタリー描写に脱帽
https://ascii.jp/elem/000/004/005/4005526/
