2025年08月22日 15時30分更新

文● Zenon／ASCII

「15.11.2025」という数字が打ち込まれる。ちなみにdiscription（description）とは、プログラムコードにおける「コメント」のこと。人間が理解しやすいように残しておく記述だ

　Battlestale Gamesは8月22日、ハードコアなサバイバル体験ができるオンラインFPS「Escape from Tarkov（タルコフ）」について、正式リリースとなる「1.0」を11月15日に配信すると告知した。あわせて「Prepare for Escape（脱出に備えよ）」とするトレーラーを公開している。

　映像では激しい銃撃戦を繰り広げる男たちと、プログラミングをする人物を描写。意味深に映し出される数字「15.11.25」という数字がリリース日を表しているようだ。

　本作は、内紛により無法地帯と化した架空の都市「Tarkov（タルコフ）」から脱出を図るゲーム。脱出のためにはNPCだけでなく、プレイヤー同士でも限られた資源を奪い合う必要がある。そして「死んだらすべてを喪う」ハードさがゲーマーに刺さり、ストリーマーなどの間でも人気を博している作品だ。

　2016年のアルファベータ、2017年のクローズドベータから数えて8年目にしてついに正式リリースとなる。

　なお、リリース日以上の情報は記事執筆時点で未発表。もう少し先の話になるので、今のうちに予習しておくのもいいだろう。

　ASCIIでは本作のレビュー記事も掲載中。「どんなゲーム？」という人は、一読してもらえれば幸いだ。

●息が詰まるほどの緊張感、ロシア産FPS「Escape from Tarkov」はハードコアなサバイバル体験ができる注目作
https://ascii.jp/elem/000/004/004/4004718/

●レッツ・タルコフ！ オンラインFPS「Escape from Tarkov」のリアルすぎるミリタリー描写に脱帽
https://ascii.jp/elem/000/004/005/4005526/

© 2015-2025 BATTLESTATE GAMES LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED.

■関連サイト

