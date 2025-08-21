カリプソメディアジャパンは8月21日、ドイツのケルンで開幕したゲームの祭典「gamescom 2025」にて、独裁国家運営シミュレーション「トロピコ」シリーズ最新作「トロピコ7」を発表した。

対応プラットフォームはPlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games／Microsoft Store）で、初日からGame Passにも対応予定。2026年に発売するという。

本作はカリブ海に浮かぶ島国を舞台に、プレイヤーが偉大なる大統領“エル・プレジデンテ”として国家を運営する独裁国家シミュレーション。シリーズ最新作では、新たに「議会」システムや、地形を自在に作り変えられる「テラフォーミングシステム」など、従来のシリーズの魅力を受け継ぎながら、より大きな進化を遂げる。

前作「トロピコ6」から約7年振りとなる最新作。シリーズ史上最大規模となる群島を舞台に、さらなる栄光を目指そう。開発クリエイティブディレクターのダニエル・デュモン氏は「これは単なる続編ではありません。野心的な独裁者たちのための究極のサンドボックスです」と語っている。

なお、PlayStation Plusの「ゲームカタログ」には、前作「トロピコ6」が含まれている。この機会に前作をプレイしてみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：トロピコ7

ジャンル：独裁国家運営シミュレーション

販売：Kalypso Media Japan

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games／Microsoft Store）

発売日：2026年予定

価格：未定

CERO：審査予定

Tropico 7 © 2025 Kalypso Media Group GmbH. Developed by Gaming Minds Studios. Published by Kalypso Media Group GmbH. Tropico is a trademark of Kalypso Media Group GmbH. All rights reserved. All other logos, copyrights and trademarks are property of their respective owner.