Xトレンド解析で見る「大阪・関西万博」最新口コミ 第93回

【日刊大阪・関西万博】SNSでの注目トピックを紹介！

「最高なツーショット」「LiSAさん行ったなら絶対行きたい」人気歌手LiSAがnull²を訪問・落合陽一とのツーショットが話題

文●玉置泰紀（エリアLOVEWalker総合研究所）

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。8月20日（水）は、人気歌手のLiSAさんが大阪・関西万博会場を訪問し、落合陽一さんと対面して注目されている。

　8月19日に歌手のLiSAさんがXを更新。大阪・関西万博会場を訪問し、シグネチャーパビリオン「null²」をプロデュースしている落合陽一さんとのツーショット写真を投稿している。

　LiSAさんはnull²を体験した感想として「同い年の天才が、日々こんなに逃げないで向き合い考えながらこんなに素晴らしいものを生み出し創り届けているのだから、わたしがんばらないわけにいかないな」とコメント。これに対し、落合さんも感謝のリプライを送っている。

　これに対し、X上では。「天才が2人！最高なツーショット」「いいコメント」「null²人気で予約取れんけどLiSAさん行ったなら絶対行きたい」「null²体験してヌルになった人ってなんか独特な感想言う気がする」「LiSAさんと落合さん、同い年だったんだ！」などのコメントが寄せられている。

■関連サイト

『大阪・関西万博　攻略MAP ウォーカームック』

発行：株式会社角川アスキー総合研究所
発売：株式会社KADOKAWA
発売日：2025年06月30日
定価：1,078円 （本体980円＋税）
ISBN：978-4049112665
サイズ：A5判／84ページ
詳細・購入は Amazon

【目次】 大阪・関西万博とは
大阪・関西万博でやりたいコト25
万博を楽しむ「いろはのい」
エリア別攻略ガイド
大屋根リングの絶景ポイント10
東ゲートゾーン
エンパワーリングゾーン
シグネチャーゾーン
セービングゾーン
静けさの森ゾーン
コネクティングゾーン
西ゲートゾーン
フューチャーライフゾーン
コラム：万博攻略法 イベントを見るならココ！ パビリオンINDEX

大阪・関西万博　攻略MAP連動特設Webサイト公開中！

・各パビリオンに関する取材記事を随時更新！
・位置情報連動で近くのパビリオンがすぐに分かる！
・パビリオンに関する口コミを独自技術で解析し紹介
特設Webサイトはこちら！

この連載の記事

この連載の一覧へ