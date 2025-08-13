「最高なツーショット」「LiSAさん行ったなら絶対行きたい」人気歌手LiSAがnull²を訪問・落合陽一とのツーショットが話題

万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。8月20日（水）は、人気歌手のLiSAさんが大阪・関西万博会場を訪問し、落合陽一さんと対面して注目されている。

8月19日に歌手のLiSAさんがXを更新。大阪・関西万博会場を訪問し、シグネチャーパビリオン「null²」をプロデュースしている落合陽一さんとのツーショット写真を投稿している。

LiSAさんはnull²を体験した感想として「同い年の天才が、日々こんなに逃げないで向き合い考えながらこんなに素晴らしいものを生み出し創り届けているのだから、わたしがんばらないわけにいかないな」とコメント。これに対し、落合さんも感謝のリプライを送っている。

これに対し、X上では。「天才が2人！最高なツーショット」「いいコメント」「null²人気で予約取れんけどLiSAさん行ったなら絶対行きたい」「null²体験してヌルになった人ってなんか独特な感想言う気がする」「LiSAさんと落合さん、同い年だったんだ！」などのコメントが寄せられている。