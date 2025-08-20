【Amazonタイムセール】iPhone・MacBook対応！UGREEN 65W急速充電器が特価3075円

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

UGREENは、人気モデルとなる65W急速充電器 「Nexode」 をAmazonタイムセールで販売中です。



現在は38％オフの特別価格3075円で購入可能となっています。Amazon限定セール価格のため、早めのチェックがおすすめです！

65W出力＆3ポート搭載で多機能

「Nexode」急速充電器は、USB-Cポート×2、USB-Aポート×1の合計3ポートを搭載。スマートフォン、タブレット、ノートPCなど、Type-C対応機器を効率的に同時充電できます。家庭でもオフィスでも活躍する万能モデルです。

次世代GaN II技術で小型＆高効率

UGREENのNexodeは、GaN（窒化ガリウム）第II世代技術を採用。従来の充電器より約30％コンパクトで持ち運びやすく、発熱を抑えながら高効率な急速充電を実現します。

iPhone・MacBookも超高速充電対応

幅広いデバイスに対応しており、



・iPhone 16：約30分で60％充電

・MacBook Pro 13インチ：約1.8時間でフル充電



といったハイレベルな急速充電性能を備えています。

安全性＆信頼性もトップクラス

過電流・過電圧・過熱・短絡を防ぐ多重保護機能を搭載。さらに、24ヵ月保証付きで安心して利用できます。デザイン性も高く、Red Dot Design Award 2023 を受賞済みです。

購入はAmazon公式ストアから

UGREEN Nexode 65W急速充電器は AmazonのUGREEN公式ストア で購入可能です。正規品の購入を強く推奨しますので、偽物や非正規品にはご注意ください。