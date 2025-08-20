このページの本文へ

【Amazonタイムセール】iPhone・MacBook対応！UGREEN 65W急速充電器が特価3075円

2025年08月20日 13時00分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

　 UGREENは、人気モデルとなる65W急速充電器 「Nexode」 をAmazonタイムセールで販売中です。

　現在は38％オフの特別価格3075円で購入可能となっています。Amazon限定セール価格のため、早めのチェックがおすすめです！

アマゾンで65W急速充電器 「Nexode」を入手

65W出力＆3ポート搭載で多機能

　「Nexode」急速充電器は、USB-Cポート×2、USB-Aポート×1の合計3ポートを搭載。スマートフォン、タブレット、ノートPCなど、Type-C対応機器を効率的に同時充電できます。家庭でもオフィスでも活躍する万能モデルです。

次世代GaN II技術で小型＆高効率

　UGREENのNexodeは、GaN（窒化ガリウム）第II世代技術を採用。従来の充電器より約30％コンパクトで持ち運びやすく、発熱を抑えながら高効率な急速充電を実現します。

iPhone・MacBookも超高速充電対応

　幅広いデバイスに対応しており、

・iPhone 16：約30分で60％充電
・MacBook Pro 13インチ：約1.8時間でフル充電

　といったハイレベルな急速充電性能を備えています。

安全性＆信頼性もトップクラス

　過電流・過電圧・過熱・短絡を防ぐ多重保護機能を搭載。さらに、24ヵ月保証付きで安心して利用できます。デザイン性も高く、Red Dot Design Award 2023 を受賞済みです。

購入はAmazon公式ストアから

　UGREEN Nexode 65W急速充電器は AmazonのUGREEN公式ストア で購入可能です。正規品の購入を強く推奨しますので、偽物や非正規品にはご注意ください。

アマゾンで65W急速充電器 「Nexode」を入手

