【Amazonタイムセール】Anker最新6in1充電器が34%オフ！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
Ankerの人気製品「Anker Prime Charging Station (6-in-1, 140W)」が、Amazonタイムセールに登場！
通常価格から34%OFFの9,890円で手に入るチャンスです。
6台同時充電可能！高出力140Wの次世代充電器
Anker Prime Charging Station (6-in-1, 140W)は、その名の通り最大6台の機器を同時に充電できる多機能モデル。AC差込口2つ、USB-Cポート2つ、USB-Aポート2つを搭載しており、スマホ・タブレット・ノートPCなど幅広いデバイスに対応します。
さらに「GaNPrime技術」を採用し、140Wの高出力USB-CポートからはノートPCやタブレットを高速充電可能です。
コンパクトでスマートなデザイン
サイズはiPhone 15 Plusとほぼ同等で、重量はわずか約300g。デスク周りをすっきり整理できるコンパクト設計です。
USBポートの出力をリアルタイムで確認できるディスプレイ機能も搭載。さらに「ActiveShield 2.0」による温度管理と端末保護システムで、安全性も抜群です。
Amazonでお得に購入する方法
Anker Prime Charging Station(6-in-1, 140W)は、Amazonからすぐ購入可能。加えて、Amazon Mastercardを利用すればポイント還元も受けられます。
セール価格で手に入るこの機会は期間限定。多機能・高出力・安全設計の充電ステーションは、デジタルライフに欠かせない必須アイテムとなるでしょう。
