【日刊大阪・関西万博】SNSでの注目トピックを紹介！
「こういう楽しいことが起こるのも万博」2億円トイレからの花火撮影に設計者が反応・まさかの奇跡が起きる
万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。8月19日（月）は、二億円トイレから見る花火の光景がバズを起こしている。
8月17日にあるユーザーが投稿した、2億円トイレから眺める花火の動画がバズを起こしている。
今日の花火🎇— りゅう @ ２億円トイレファンクラブ会員 ☆ 万博通期パス勢 (@RUGAL_1979) August 17, 2025
最後の２０秒くらいをおすそ分け😆
２億円トイレから見られる噂を聞いていたが、凄いッ！！！
オススメのスポット✨ pic.twitter.com/UNFWXsUcOn
なお、2億円トイレの設計者、米澤隆さんも2億円トイレから眺める花火の写真を投稿している。
トイレ5(2億円トイレ)からの花火🎆#大阪関西万博#EXPO2025#万博トイレ5 #万博2億円トイレpic.twitter.com/LUOxjbwPEd— 米澤隆 (@yonezawatakashi) August 17, 2025
その後、なんと動画を投稿したユーザー、りゅうさんが米澤さんが投稿した画像に映りこんでいることが判明。二つの投稿が入れ子構造になっていることも話題になっている。
え？— りゅう @ ２億円トイレファンクラブ会員 ☆ 万博通期パス勢 (@RUGAL_1979) August 17, 2025
ちょｗｗｗ前におるんワイやんｗｗｗ
そんなことある？ｗｗｗ
今から戻っても間に合いますか？
※電車なう https://t.co/EsO9ebapH7
これに対し、米澤さんは「先ほど引用ポストさせていただいた花火の動画と、僕が2億円トイレから花火を撮影した写真が入れ子構造に！？ こういう楽しいことが起こるのも万博です」とコメントしている。
先ほど引用ポストさせていただいた花火の動画と、僕が2億円トイレから花火を撮影した写真が入れ子構造に！？— 米澤隆 (@yonezawatakashi) August 18, 2025
こういう楽しいことが起こるのも万博です😆 https://t.co/A1VGvxpTJN
