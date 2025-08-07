「こういう楽しいことが起こるのも万博」2億円トイレからの花火撮影に設計者が反応・まさかの奇跡が起きる

万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。8月19日（月）は、二億円トイレから見る花火の光景がバズを起こしている。

8月17日にあるユーザーが投稿した、2億円トイレから眺める花火の動画がバズを起こしている。

なお、2億円トイレの設計者、米澤隆さんも2億円トイレから眺める花火の写真を投稿している。

その後、なんと動画を投稿したユーザー、りゅうさんが米澤さんが投稿した画像に映りこんでいることが判明。二つの投稿が入れ子構造になっていることも話題になっている。

これに対し、米澤さんは「先ほど引用ポストさせていただいた花火の動画と、僕が2億円トイレから花火を撮影した写真が入れ子構造に！？ こういう楽しいことが起こるのも万博です」とコメントしている。